Marily Manson ölümden döndü!

48 yaşındaki ünlü şarkıcı New York kentindeki Manhattan Center Hammerstein konser salonunda sahneye çıkmıştı.

Sahnenin içinde, dev bir tabanca şeklindeki platforma tırmanmaya çalışan Manson'un, platformun üzerine devrilmesiyle yaralandığı açıklandı.

Manson'un sağlık durumunun ne derece ciddi olduğu ise bilinmiyor. Kazanın ardından bir süre şaşkınlık yaşayan konserdeki insanlara daha sonra evlerine gitmeleri söylendi.

Rock yıldızının kaza geçirmesinin ardından birçok kişinin sanatçıya yardımcı olması amacıyla sahneye koştuğu görüldü.