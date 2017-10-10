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    Hürriyet >Dünya>Margaret Sheinkel olayı endişe verici

    Margaret Sheinkel olayı endişe verici

    AA
    10.10.2017 - 10:59 | Son Güncelleme:

    Sudan’daki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Marta Ruedas, ülkedeki yardım faaliyetlerine katılan İsviçre vatandaşı yardım gönüllüsü Margaret Sheinkel’in kaçırılmasının endişe verici olduğunu belirtti.

    İSVİÇRELİ Margaret Sheinkel’in Kuzey Darfur vilayetinde kaçırılması karşısında dehşete düştüğünü belirten, “Hayat kurtarıcı ve tarafsız olarak insani yardım faaliyetlerinde çalışanların hedef alınması, uluslararası insan hakları kanunlarına göre suç” dedi. Tüm taraflara İsviçreli yardım görevlisinin hayatının güvenceye alınması ve serbest bırakılması çağrısında bulunan Ruedas, bu olayla birlikte bölgede son iki yılda kaçırılan yardım görevlilerinin sayısının üçe yükseldiğini hatırlattı.
    Kuzey Darfur Valisi Et-Ticani Abdullah Salih, Sudan’da yaklaşık 15 yıldır yardım faaliyetleri yürüten Sheinkel’in, görgü tanıklarının ifadesine göre cumartesi günü evinin yakınlarında silahlı kişilerce kaçırıldığını bildirmişti.

    Etiketler: Marta Ruedas , Margaret Sheinkel , Birleşmiş Milletler
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