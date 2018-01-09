Margaret Atwood Türkiyeli okurları için 1000 kitap imzaladı!

Kanadalı şair, yazar, eleştirmen ve denemeci Margaret Atwood, 2017 yılına iki kitabıyla damgasını vurdu. 1980’lerde kaleme aldığı 'Damızlık Kızın Öyküsü' (Handmaids Tale) aynı adla çok beğenilen bir televizyon dizisine konu olunca dünya çapında ünü ve okunurluğu zirveye ulaştı. Yazarın bir başka önemli romanı 'Namı Diğer Grace' (Alias Grace) de yine bu yıl televizyon dünyasına ilham verdi.

Adı sık sık ülkesi Kanada’nın Nobel adayı olarak geçen, dünyanın yaşayan en tanınmış ve saygın yazarlarından biri olan Margaret Atwood’un Türkiye'de Doğan Kitap etiketiyle yayımlanan bu iki önemli kitabı, yazarın imzasıyla birlikte satışa çıkıyor. 15 Ocak’tan itibaren bu kitaplara İdefixe üstünden ulaşılabilecek. Özel ve sınırlı sayıda satışa sunulan ‘Nam-ı Diğer Grace' ve ‘Damızlık Kızın Öyküsü’ için siparişler başladı.





