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    Mardin'de teröristlerle çatışma: 2 asker yaralı

    Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)
    24.10.2017 - 12:30 | Son Güncelleme:

    Mardin’in Ömerli İlçesi kırsalında PKK’lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Valilik, operasyonların devam ettiği kırsaldaki 12 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

    Ömerli- Nusaybin ilçeleri arasında ve Ömerli İlçesi’ne bağlı Kaynakkaya Köyü kırsalındaki Ömeryan bölgesinde dünden bu yana devam eden operasyonda güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında zaman zaman sıcak temas sağlandığı belirtildi. Bugün devam eden aramalar sırasında, PKKlı teröristlerin açtığı ilk ateşte 2 asker yaralandı. Yaralanan askerler çatışma bölgesinden alınarak, Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı askerlerin tedavisi devam ederken, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan hava destekli operasyonlar devam ediyor. Çatışma sonrası Kaynakkaya Köyü kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    Mardin Valiliğinden yaphılan açıklamada, operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince bugün saat. 09.30 itibari ile Ömerli İlçesine bağlı olan Kaynakkaya, Pınarcık, Havuzbaşı, İkipınar, Kömürlü, Kayagöze, Harmankaya, Taşlıca, Işıkdere, Ovabaşı, Duygulu ve Heybeli kırsal mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

    Etiketler: Son dakika , terörle mücadele
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