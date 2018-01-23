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    Mardin'de sınır karakoluna taciz ateşi

    MARDİN (AA)
    23.01.2018 - 11:33 | Son Güncelleme:

    Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye tarafından terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi.

    Terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi. Terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden sabah saatlerinde Türkiye sınırındaki Demirtepe Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı. Bunun üzerine hudut birliklerince ağır makineli ile yapılan atışların geldiği  bölge anında tespit edildi. Teröristlerin ateş aştığı mevzi tank ve obüslerle ateş altına alınarak yok edildi. Taciz ateşinde ise herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

    Mardinde sınır karakoluna taciz ateşi

    Etiketler: Son dakika , Mardin , terörle mücadele
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