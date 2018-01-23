Mardin'de sınır karakoluna taciz ateşi

Terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi. Terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden sabah saatlerinde Türkiye sınırındaki Demirtepe Hudut Karakoluna taciz ateşi açıldı. Bunun üzerine hudut birliklerince ağır makineli ile yapılan atışların geldiği bölge anında tespit edildi. Teröristlerin ateş aştığı mevzi tank ve obüslerle ateş altına alınarak yok edildi. Taciz ateşinde ise herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.