Mardan Palace rezervasyon alÄ±mlarÄ±nÄ± durdurdu

Antalyaâ€™nÄ±n Kundu bÃ¶lgesinde Azeri asÄ±llÄ± Rus iÅŸadamÄ± Telman Ä°smailov tarafÄ±ndan 2009 yÄ±lÄ±nda 1.4 milyar dolara mal edilen ve â€™Turizmin OscarlarÄ±â€™ olarak da adlandÄ±rÄ±lan World Travel Awards 2010â€™da â€™DÃ¼nyanÄ±n En LÃ¼ks Oteliâ€™ seÃ§ilen Mardan Palace Hotel, borÃ§larÄ± yÃ¼zÃ¼nden zor gÃ¼nler yaÅŸÄ±yor. Daha Ã¶nce bazÄ± banka borÃ§larÄ± yÃ¼zÃ¼nden icralÄ±k olan otelde bir sÃ¼redir rezervasyon alÄ±mlarÄ±nÄ±n durdurulduÄŸu kaydedildi. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yÄ±ldÄ±zlarÄ± aÄŸÄ±rlayan Mardan Palace Hotelâ€™in, rezervasyon numaralarÄ±nÄ± arayan mÃ¼ÅŸterilere, otelin kapalÄ± olduÄŸu ve rezervasyon alÄ±mÄ± yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.



â€™BÄ°R HAFTA SÃœRELÄ°ÄžÄ°NE KISITLANDIâ€™



Rezervasyon numarasÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lan aramalarda Tesisimiz kapalÄ± dolayÄ±sÄ±yla rezervasyon alamÄ±yoruz" diye yanÄ±t verilirken, otelin kapandÄ±ÄŸÄ± ve personel Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± Otel Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SelÃ§uk Åžentepe yanÄ±tladÄ±. Rezervasyon alÄ±namÄ±yor olmasÄ±nÄ±n ayrÄ± mesele, otelin kapandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleminin ayrÄ± mesele olduÄŸunu dile getirenGenel MÃ¼dÃ¼r SelÃ§uk Åžentepe, Ben ÅŸu anda oteldeyim ve otel faaliyette. Otelin genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼yÃ¼m, otelin Ã§alÄ±ÅŸanÄ±yÄ±m. Tabii ki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z var ama otelimiz kapalÄ± deÄŸil. AÃ§Ä±k kalacak, kapanmayacak da. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz turizm tarihinin en iyi otellerinden biriyiz. Evet sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z var ama geÃ§ici sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z, hiÃ§bir zaman da oteli kapatmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz" dedi.



Genel MÃ¼dÃ¼r Åžentepe, rezervasyon alÄ±mlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±yla ilgili de Bir hafta sÃ¼reliÄŸine kÄ±sÄ±tladÄ±k yalnÄ±zca baÅŸka hiÃ§bir ÅŸey yok. Sadece bir hafta" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.





Personelin iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n da doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Åžentepe, AyrÄ±lan personelimiz var ama iÃ§eride hala Ã§alÄ±ÅŸan 670 personelim var. Otelde mÃ¼ÅŸteri var" diye konuÅŸtu.



180 BÄ°N METREKARE ALANDA



Azeri asÄ±llÄ± Rus iÅŸadamÄ± Telman Ä°smailovâ€™un sahibi olduÄŸu AST 1989 Groupâ€™un, TÃ¼rkiyeâ€™deki en Ã¶nemli turizm yatÄ±rÄ±mÄ± olan Mardan Palace Oteli, 180 bin metrekare alanda konumlandÄ±. YapÄ±mÄ± iÃ§in 10 bin metrekare altÄ±n, 500 bin kristal kullanÄ±lan Mardan Palace Oteli, Ä°stanbulâ€™un tarihi yapÄ±larÄ±ndan esinlenilerek inÅŸa edildi.