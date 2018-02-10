Marcus kimdir? Gerçek ismi ne?

Marcus, birbirinden iddialı ve farklı karakterleri bir arada bulunduran Survivor 2018 tanıtımının en merak edilen isimlerinden biri oldu. Uzun saçları, sıra dışı tarzıyla uzun süre konuşulacak gizi gözüken Marcus’un hayatına ilişkin detayları derledik.

Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Marcus, eğitimini University Of Miami’de tamamladı. Model ajansında 3 yıl çalışan Marcus, 2010 yılında California’ya yerleşti. Gezi ve doğa tutkusu sosyal medya paylaşımlarından anlaşılan Marcus, yazılım mühendisidir. İstek Vakfı'nda eğitmenlik yapan annesi Nevin Aral, Muğla'da yaşıyor. Marcus'un instagram hayatında lüks bir hayat göze çarpıyor.

Tanıtım fragmanında herkesten farklı bir slogan seçtiği görülen Marcus; “Survivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.” sözleriyle kişiliğine dair bir ipucu vermiş oldu. Marcus, Survivor’a gidişini şu sözlerle duyurdu:

“Evi ve yaşamı bırakıp gitmek her zaman çok zor, nereye ve ne kadar gideceğini bilmemek de cabası ama şu an zaman macera zaman”