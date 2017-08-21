MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Marcon 'First Lady' tartışmasında son sözü söyledi

    Marcon 'First Lady' tartışmasında son sözü söyledi

    AA
    21 Ağustos 2017 - 14:45Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 14:46

    Elysee Sarayı, Fransa'da cumhurbaşkanının eşinin resmi statü kazanarak kendisine bütçeden pay ayrılması tartışmalarına, yayınladığı "şeffaflık sözleşmesi" ile noktayı koydu.

    Cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanının eşinin rolü, faaliyet konuları ve kendisine sunulacak ayrıcalıkların belirlendiği "Cumhurbaşkanının eşinin statüsüne dair şeffaflık sözleşmesi" kamuoyuyla paylaşıldı.

    Açıklamada, şeffaflık sözleşmesinin hukuki bir yaptırımının olmadığı, sadece Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminde geçerli olacağı bildirildi.
    Macron'un eşi Brigitte Macron'a "First Lady" maaşı verilmediği kaydedilen sözleşmede, kendisine özel bir bütçenin ayrılmadığı ve emrine bir sekreteryanın sunulmadığı, mevcut iki yardımcının ve koruma görevlilerinin Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirildiği belirtildi.

    Geçen ay bir dernek, cumhurbaşkanı eşine resmi statü verilerek bütçeden ödenek ayrılmasını öngören çalışmalara karşı imza kampanyası başlatmış ve 200 binden fazla kişiden destek görmüştü.

    Fransa'da cumhurbaşkanı eşinin statüsü hakkında herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor.
    Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim kampanyası döneminde cumhurbaşkanı eşinin temsildeki yasal statüsü hakkındaki belirsizliğin ortadan kaldırılacağını söylemiş, "Eğer seçilirsem bu konuda yasal çerçevenin belirlenmesi için çalışma yapılması talimatı vereceğim." ifadesini kullanmıştı.

    Etiketler: FRANSA , Emmanuel Macron , Elysee Sarayı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri