Marc Zuckerberg bir gününü nasıl geçiriyor?

Şüphesiz dünyanın en başarılı girişimcilerinden bahsederken aklımıza ilk gelen kişilerden biri Mark Zuckerberg. Henüz 33 yaşında olmasına rağmen her gün Facebook ile dünya genelinde 1.4 milyar insana ulaşmakla kalmıyor, aynı zamanda 433 milyar dolarlık bir serveti de yönetiyor. Peki böylesine meşgul bir insanın bir günü nasıl geçiyor?

Facebook ofisinde haftanın beş günü, günde en az 9-10 saat çalışan genç girişimci, ofiste geçen saatlerini insanların birbirleriyle iletişimini daha iyi hale getirmek ve topluma daha iyi hizmet etmenin yollarını bulmakla harcadığını söylüyor.

Kahvaltıdan sonra ise artık üniforması haline gelen spor ayakkabı, gri tişört ve kot pantolonu üzerine geçiriyor. Dolabında tek tip kıyafet olması ona ne giyeceğini düşünüp vakit kaybetmemesini sağlıyor.

Yemek ve kıyafet hakkında düşünmeyi boşa zaman harcamak olarak gören Facebook kurucusu, sabah kahvaltısında ne bulursa onu yiyor.

Her sabah 8'de uyanan Zuckerberg'in yaptığı ilk iş Facebook'unu ve WhatsApp mesajlarını kontrol ederek gündemden haberdar olmak.

Gün içerisinde kitap okumaya da daha vazla vakit ayırmak isteyen Zuckerberg, kendine iki haftada en az bir kitap bitirme şartı koymuş. Bu kitaplar sadece iş hayatı ile ilgili değil, aynı zamanda farklı kültürler ve dinler hakkında.

Her ne kadar düzenli bir hayat yaşamaya çalışsa da, sürekli seyahat etmesi rutin bir gün geçirmesine engel oluyor. Bu seyahatlerde de Hollywood yıldızlarından devlet başkanlarına kadar pek çok etkili isimle vakit geçiriyor.

Politikaya da göz kırpan Zuckerberg, Amerika'nın her köşesine seyahat ediyor ve her eyaletten insanlarla tanışmayı hedefliyor.