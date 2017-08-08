Maradona: Maduro emrederse emperyalizme karşı savaşırım

Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Maradona, "Biz ölene dek Chavez'ciyiz. Maduro emrederse, sahip olduğumuz en kutsal şeyi, bayrağımızı almaya çalışan emperyalizme karşı savaşmak ve özgür Venezüella için bir asker gibi giyinir ve savaşırım" dedi.

Arjantinli futbolcu, "Yaşasın gerçek Venezüellalılar, yaşasın Chavez, yaşasın Maduro, yaşasın devrim" ifadelerini kullandı.

Maradona, uzun süredir Latin Amerika solunu destekliyordu. 4 ayrı Dünya Kupası'nda forma giyen futbolcu, Fidel Castro, Hugo Chavez gibi, Latin Amerika'nın devrimci figürlerine verdiği destekle biliniyor.