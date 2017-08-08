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    Maradona: Maduro emrederse emperyalizme karşı savaşırım

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 20:09Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 20:11

    Efsanevi futbolcu Diego Maradona, 'emperyalizme karşı mücadelesinde Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanında olduğunu' söyledi.

    Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Maradona, "Biz ölene dek Chavez'ciyiz. Maduro emrederse, sahip olduğumuz en kutsal şeyi, bayrağımızı almaya çalışan emperyalizme karşı savaşmak ve özgür Venezüella için bir asker gibi giyinir ve savaşırım" dedi.

    Arjantinli futbolcu, "Yaşasın gerçek Venezüellalılar, yaşasın Chavez, yaşasın Maduro, yaşasın devrim" ifadelerini kullandı.

    Maradona, uzun süredir Latin Amerika solunu destekliyordu. 4 ayrı Dünya Kupası'nda forma giyen futbolcu, Fidel Castro, Hugo Chavez gibi, Latin Amerika'nın devrimci figürlerine verdiği destekle biliniyor.

    Etiketler: Maradona , Maduro , Venezüella
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