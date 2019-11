Manzarasıyla Işıldayan Bir Qent...

Her Biri Yüksek Prestijli Zengin Daire Seçenekleri

3 blok ve 21 yaşam ünitesinden oluşan Qent İstinye’nin 1+1’den 4+1’e kadar farklı yaşam ihtiyaçlarına cevap verecek daireleri, lüksü ve prestiji sunduğu benzersiz butik konseptin içerisinde her detayıyla yaşatacak.



Lüksü İstanbul’un Merkezinde Yaşayın

Lüksü İstanbul’un merkezinde yaşamanız için tasarlanan Qent İstinye’de sahip olacağınız ayrıcalıklar yaşamınızın her anını özel kılacak.



Boğaziçi sırtlarında tatlı bir esintiyi her daim evinize getiren özel bir noktada konumlanan Qent İstinye ile İstanbul’da her yere yakın olmanın rahatlığına sahip olacaksınız.



Sahil Yolu ve FSM köprüsüne birkaç dakikada çıkabilecek, Boğaziçi Köprüsü’ne 10 dakikada ulaşabileceksiniz.



Evinizin yanı başındaki İstinye Park’ta alışverişinizi yapacak, İstinye Marina’daki teknenize birkaç dakikada varacak, metroya kolayca ulaşacak, Maslak’taki iş dünyasına ise komşu olacaksınız.



Evinizin manzarası başlı başına bir görsel şov

Lüksü benzersiz olanaklarla yaşayacağınız Qent İstinye’deki evinizin eşsiz boğaz manzarasına karşı dilerseniz dostlarınızla keyifli yemekler yiyebilir, dilerseniz bir fincan Türk kahvesi eşliğinde günün yorgunluğunu atabilirsiniz.



Butik Otel Ayrıcalıkları Evinizde

Açık ve kapalı havuz, fitness ve pilates salonu, içecek barları, sauna, buhar odası, cilt bakımı ve masaj odası, concierge hizmetleri gibi lüks bir butik otel projesinde bulacağınız hayatı keyifli kılan ayrıcalıklar Qent İstinye’deki evinizde dilediğiniz an hizmetinizde...



Prestijde Yeni Bir Boyut: Porsche Design

Qent İstinye’de yaşayacağınız ayrıcalıklar yalnızca size özel. Mesela evinizin iç mimarisi, dünyada yalnızca sayılı markalarla çalışan ünlü tasarım markası Porsche Design tarafından sizin için tasarlandı. Her detayında lüksü ve zarafeti buluşturan Porsche Design, incelikli çizgileriyle yaşamınıza esneklik, konfor ve prestij katacak.



Mimarisi ve İç Tasarımıyla Avrupa’nın En İyisi

Lüksün tanımını yeniden yapmanızı sağlayacak Qent İstinye, Avrupa’nın en önemli gayrimenkul ödülleri olarak bilinen European Property Awards’ta mimari ve iç tasarım kategorilerinde 2 ödüle birden layık görülen çok özel bir yaşam projesi. Dış mimarisi doğal dokuya uygun şekilde tasarlanmış, iç mimarisi ise dünyaca ünlü Porsche Design imzasıyla gerçekleştirilmiş olan Qent İstinye, yalnızca prestijli yaşamıyla değil, teknolojisi, mimarisi ve sosyal olanaklarıyla İstanbul’un en yenilikçi butik projelerinden biri.



Çevreyle Dost Lüks Yaşam

Boğaziçi siluetine uyumlu, modern ve Türkiye’de az örneği bulunan Leed For Home sertifikasına aday bir proje olan Qent İstinye’nin çevreye zarar vermeyen, doğa dostu proje planlaması sayesinde sahip olduğunuz lüksü gönül rahatlığıyla yaşayacaksınız.



Yüksek Teknoloji, Yüksek Lüks

3 bloktan oluşan yenilikçi çizgilere sahip binalar konut sakinlerinin bu ayrıcalıklı dünyayı, hep birlikte uyum içerisinde yaşamaları için tasarlandı.



Yüksek teknolojinin tüm imkanlarından faydalanan akıllı ev sistemi ile yaşamınıza benzersiz kolaylıklar katıyor. Evinizde bulunan bir ekran sayesinde pek çok şeyi yönetebilmenin ayrıcalığını yaşıyorsunuz. Örneğin lambalarınızı, yerden ısıtma sisteminizi ve klimanızı bu ekrana bağlayarak kolayca yönetebiliyorsunuz. Ev içi güvenlik kontrolü, perde/jaluzi kontrolü, elektrikli tüm sistemlerin dokunmatik panel üzerinden kontrolü, aydınlatma kontrolü, yönetim ile bağlantı/haberleşme gibi tüm ihtiyaçlar üstün bir teknolojiyle elinizin altına getiriliyor.

Detaylı bilgi için tıklayın.