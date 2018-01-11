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Manyetik klavyeli Dell XPS 15 tanıtıldı!

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 20:42 | Son Güncelleme:

Dell, CES 2018 öncesinde XPS 13 modelini tanıtmıştı. Şimdi de şirket, 15 inç'lik versiyonu olan XPS 15 modelini CES 2018'de tanıttı. XPS 15, 13 inç'lik modele göre daha güçlü bileşenlere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Dell XPS 15, klavyesiyle CES 2018'de dikkatleri çekmeyi başardı. Çünkü cihazdaki klavye basit bir görünüme sahip olsa da, alt kısmında yer alan mıknatıslar sayesinde yeni bir teknolojiye adım atılmış. Alt kısımda yer alan mıknatıslar sayesinde, önceki modeldeki gibi yerleştirilmiş tuşların geri tepme gücü kontrol edilebiliyor. Tuşlar için 7 mm alanda sabit kılan Dell, kullanıcılarına tuşların hissiyatını hissettiriyor. Şirket, XPS 15 modelinde yüksek performans vaadinde bulunuyor. 

Manyetik klavyeli Dell XPS 15 tanıtıldı

İşlemci noktasında ise XPS 13 modelinde Intel'in düşük güçlü işlemcilerini tercih eden şirket, XPS 15'te önceki modelde kullandıkları işlemciye göre daha güçlü bir işlemci kullanmış. AMD'nin yerleşik grafik kartının olduğu 65 Watt Intel yongasının olduğu cihazda, AMD'nin Rodeon serisi altındaki güçlü performans grafik çözümleri ve Intel'in en yüksek güçlü işlemcileri birleştirilmiş. 

Bellek noktasında kullanıcılara 8 GB ve 16 GB RAM seçenekleri sunulan XPS 15'te, kullanıcıların işlemci için de iki şansı var; Intel i5 veya Intel i7. Ekran çözünürlüğü için de 1080p ve 4K olmak üzere iki seçenek sunulan cihazda, 4 adet USB-C girişi var ve bunlardan ikisi Thunderbolt 3 destekli. microSD kart okuyucusu, kulaklık jakı ve ek olarak kalem desteği sunulan cihazın depolama seçenekleri ise 128 GB'tan başlayarak 1 TB SSD’ye kadar yükseltilebiliyor. Dell, XPS 15 modelini önümüzdeki İlkbahar aylarında yurt dışında satışa sunacak ve cihaz 1299.99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 

Etiketler: Laptop
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