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Manyas HES'teki taşınmazlar özelleştirilecek

AA
03.10.2017 - 10:05 | Son Güncelleme:

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Manyas Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral bünyesindeki taşınmazlar özelleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Balıkesir'deki 20,25 megavat kapasiteli EÜAŞ'a ait Manyas HES ile santral bünyesindeki taşınmazların "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesine karar verildi.

İhale, kapalı zarf içinde birden fazla teklif sahibinden teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

Komisyonca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

Geçici teminat tutarı 5 milyon lira olarak açıklanan ihalede son teklifler, 13 Kasım 2017'ye kadar verilecek.

Etiketler: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı , Manyas HES , hes , HES
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