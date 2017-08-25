Manş'ta bir cesur yürek

Bengisu Avcı... Ege Üniversitesi’nde 6 yaşında yüzme sporuna başladı. İzmirli yüzücü bugüne kadar pek çok başarı kazandı, şeref kürsüsüne çıktı. O şimdi kulaçlarını Manş Denizi’ni geçen en genç Türk kadın yüzücü olmak için atacak.





Ege Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Avcı 21 yaşında Türk spor tarihine geçmek için bugün İngiltere’ye gidiyor. 26 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında hava şartları ve akıntıya bağlı olarak çıkış yapacak. 10 saat sürecek yüzme mesafesinde, yük gemileri, denizanaları, köpekbalıkları, dev dalgalar, atıklar ve medcezir akıntıları risklerine karşı soğuk 14 derece suda korkusuzca kulaç atacak. Bu zorlu yolculukta yanında seyredecek teknede bir hakem, mentörü ve annesi de bulunacak. Genç Hürriyet ile heyecanını paylaştı, hikâyesini anlattı:



ÇILGIN TÜRKLERDEN

“Bugüne kadar aralarında Macaristan ve İstanbul’da yapılan Ligue Europeenne de Natation (LEN Cup), Avrupa Gençler Açıksu Yüzme Şampiyonası, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Şampiyonası, KoçFest gibi pek çok yarışa katıldım ve dereceler kazandım. Erasmus değişim programı ile gittiğim Litvanya’da düzenlenen üç saatlik yüzme yarışında Türkiye’yi temsil ettim ve üç yıl milli yüzücü olarak kulaç attım.



2016’da Capri Adası’ndan Napoli’ye uzanan 34 kilometrelik Maratona Del Golfo Capri-Napoli Parkuru’nu tamamlayan ilk Türk kadın takımı Çılgın Türkler içinde yer aldım. Bu maratonda, kendisi de Manş Denizi’ni geçen Türklerden biri olan Kamil Resa Alsaran ile çalışmam Manş Denizi’ni geçme fikrini doğurdu. Bunu başardıktan sonraki hedeflerim sponsor desteği ile aralarında Kuzey denizi, Amerika ve Cebeli Tarık Boğazı’nın da bulunduğu Yedi Okyanus Parkuru. ”



14 DERECE SUDA 10 SAAT

Hava ve deniz şartlarına göre çıkış yapacak olan Avcı bu parkur için uzun bir süredir gece de dahil antrenman süreci geçirdi. İngiltere’den Fransa’ya doğru yaklaşık 10 saatte, 14-17 derece su sıcaklığında, 36 kilometre kat edecek olan genç sporcu karadaki antrenmanlarını İzmir’de Portatletico’da, deniz antrenmanlarını ise antrenörü Mert Onaran ile birlikte Çeşme ve Seferihisar Dalış Kulübü’nde sürdürdü.



Avcı Manş geçişiyle ilgili şu bilgileri verdi: “Manş’ı geçerken tekne ile bir hakem, mentörüm Kamil Resa Alsaran ile annem Meserret Avcı eşlik edecek. 10 saat boyunca tekneye dokunmam yasak olacak, jel gıdalar, izotonik, muz ve bal ile besleneceğim.”



Manş Denizi’ni 1979 yılında yüzen ilk Türk kadın yüzücü Nesrin Olgun Arslan’ın ardından aynı parkuru tamamlayan en genç Türk kadın yüzücü olmaya hazırlanan Avcı’nın tek eksiği ise sponsor desteği.



GEÇMEK NEDEN ZOR?

-Dalga boyları 2 metre üstüne ulaşabiliyor. Kuvvetli gelgit akıntıları görülüyor.



-Sis çökerek hava anında soğuyarak, sağanak yağmur başlayabiliyor.Yüzmenin 5-6 saati geceye rastlamakta, hava 11 dereceye kadar düşüyor.



-Termal koruyucu veya yüzmeyi kolaylaştıran giysiler yasak. Sadece standart mayo, gözlük ve bone kullanılabiliyor.



-Günde 600 tanker ve 200 gemi ile dünyanın deniz trafiği en yüksek bölgelerinden. Deniz anaları, yosun grupları ve irili ufaklı yüzen atıklarla karşılaşma ihtimali yüksektir.