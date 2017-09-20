Mansimov'dan Rus devine savaş

Reuters’ın haberine göre, Hazar denizinde taşımacılık yapan en büyük firmalardan biri olan Palmali, sözleşme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Litasco’ya 2 milyar dolarlık tazminat davası açtı.



Londra Yüksek Mahkemesi’ne başvuran Palmali, Litasco firmaası ile yaptığı uzun vadeli sözleşmede taşıma konusunda ihlalleri olduğunu savunarak, 2 milyar dolar tazminat talep etti. Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlığına sahip olan Palmali Holding’in sahibi olan Mübariz Mansimov, Türkiye’de yaşıyor. Lukoil ve Palmali Denizcilik, geçtiğimiz Nisan ayında, 10 yıllık petrol ve petrol türevi taşımalarını gerçekleştirmek için sözleşme imzalamıştı.



SATMAYA HAZIRLANIYOR

Rusya’nın en büyük ikinci petrol şirketi Lukoil, ABD tarafından uygulanan yeni yaptırımların faaliyetlerini zorlaştıracağı ve aleyhinde açılan davlardan dolayı Cenevre merkezli iştiraki Litasco’yu satma kararı aldı. Lukoil CEO’su Vagit Alekperov Litasco’nun satışının planlandığını doğrularken, konunun Kasım ayında yönetim kurulu tarafından ele alınacağını söyledi. Sektörden isminin açıklanmasını istemeyen bir haber kaynağına göre Litasco’nun muhtemelen bu yıl sonunda gerçekleşecek satışı Lukoil’in Sibirya’ya yoğunlaşmak için deniz aşırı yatırımlarını elden çıkarma planının ilk adımı olacak. Litasco’nun en yakın rakiplerinin tahmini değerinin 2 ila 6 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor.