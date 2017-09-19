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Hürriyet >Ekonomi>Mansimov'dan Rus deve 2 milyar dolarlık şok dava

Mansimov'dan Rus deve 2 milyar dolarlık şok dava

REUTERS
19.09.2017 - 11:37 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 11:46

Palmali şirketler grubu bünyesinde faaliyet gösteren Türk şirketi Palmali Denizcilik, Rus petrol devi Lukoil'e bağlı 'Litasco' firmasını mahkemeye verdi.

Reuters'ın haberine göre, Hazar denizinde taşımacılık yapan en büyük firmalardan biri olan Palmali, sözleşme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Litasco'ya 2 milyar dolarlık tazminat davası açtı.Londra Yüksek Mahkemesi'ne başvuran Palmali, Litasco firmaı ile yaptığı uzun vadeli sözleşmede taşıma konusunda ihlalleri olduğunu savunarak, 2 milyar dolar tazminat talep etti.

Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlığına sahip olan Palmali Holding'in sahibi olan Mübariz Mansimov, Türkiye'de yaşıyor. Lukoil ve Palmali Denizcilik, geçtiğimiz Nisan ayında, 10 yıllık petrol ve petrol türevi taşımalarını gerçekleştirmek için sözleşme imzalamıştı.

 LİTASCO’YU SATMAYA HAZIRLANIYOR

Rusya'nın en büyük ikinci petrol şirketi Lukoil, Palmali'nin dava açtığı Cenevre merkezli iştiraki Litasco için bu ay başında 'satma' kararı almıştı.

ALEYHİNDE DAVALAR AÇILDI
Diğer taraftan Lukoil'in petrol taşıma ihalelerini üslenen İsviçre merkezli Litasco aleyhine İngiltere'de tahkime tazminat davaları açan taşıma şirketlerinin lehine kararın çıkması halinde Lukoil'in zor durumda kalacağı belirtildi. İstanbul Merkezli Palmali Denizcilik, Litasco aleyhine İngiltere'de tazminat davaları açan şirketler arasında bulunuyor.

 

 

Etiketler: Mübariz Mansimov , Palmali , Londra
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