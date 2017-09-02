Manş denizinde Türkiye rekoru

Milli ve master yüzücüler Ayşin Oya Bekbay, Faruk İlgüy, Erman Ağırbaşlı ile Oğuz Çam, Dursun Saru'nun eğitmenliğinde, İngiltere'nin Dover kentinden başlayarak Fransa kıyılarına varıp, tekrar İngiltere'ye dönüş yaptılar. Yüzme etkinliğini 20 saat 55 dakika gibi bir sürede tamamlayan yüzücüler, Türkiye rekorunu da kırarak İngiltere'den Fransa'ya yüzüp geri dönen ilk Türk takımı olmayı başardı.

Etkinliği tahmin ettiklerinin altında bir zamanla tamamladıklarını ifade eden antrenör Dursun Saru, Dünya Barış Günü'nde böyle bir etkinliği gerçekleştirmelerinin kendilerine ayrı bir heyecan ve gurur verdiğini belirtti.