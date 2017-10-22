Manolya Onur’dan üzen haber…

Doktorlarla sık sık görüştüğünü ve Manolya Onur'un sağlık durumun her geçen gün ağırlaştığını söyleyen Bozok, 'Doktorların söylediğine göre; tıbbı olarak yapılacak bir şey yok. Bunu durumu bir kaç doktorla görüştük onlar da aynı şeyi söyledi. Ödemlerin hızla armasından dolayı doktorlar beyin ölümünün zamanla gerçekleşmesini bekliyor. Biz kendimizi en kötüye hazırlıyoruz. Ne yazık ki doktorların yorumundan dolayı, mucize bile bekleyemiyoruz. Bitkisel hayatı bile doktorlar söylese ona da razıydık... Ama ne yazık ki öyle bir umut vermedi doktorlar. Manolya zaten 'bitkisel hayatı' hiç bir zaman istemezdi. O yüzden onun istediği gibi olsun, biz de kendimizi en kötüye hazırlamaya çalışıyoruz.'
Hastane yetkilileri ise, “18 Ekim Çarşamba günü ani gelişen masif akciğer embolisine bağlı şok tablosu ile yoğun bakımımıza yatırılmış olup, Liv Hospital Ulus’ta tedavisi devam etmektedir. Manolya Onur’un sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır.” açıklamasını iki gün önce yapmıştı.
Manolya Onur ve Kızı Nilüfer Jaj
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