Mannheim’da konser verecek

ROSENGARTEN Mannheim Opera Salonu’ndaki konser, Mannheim Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz’un himayesinde düzenleniyor.

Fazıl Say konserinde Chopin, Beethoven gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin yanı sıra kendi eserleri Ses, Nazım, Black Earth ve Sait Faik’i de çalacak

Saat 18.00’de başlayacak konserden önce Say’ın yapacağı provaları Mannheim konservatuarı ve müzik okullarının öğrencileri takip edebilecek, ünlü sanatçıya soru sorabilecek. Bu etkinlik, klasik müzikseverlere, klasik Türk müziğini tanıtmayı ve geleceğin müzisyenlerine Fazıl Say’ın da katkı sağlamasını amaçlıyor.