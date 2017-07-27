Mannheim ile Kilis kadınlar için işbirliği yapacak

KİLİS Belediye Başkanı Hasan Kara, yapılan görüşmeler sonucunda Türk ve Suriyeli kadınların mesleki eğitimlerine destek olma konusunda anlaştıklarını söyledi. Bu çerçevede 15 usta öğrenci kadın, Kasım ayında Mannheim’a gidecek. Kadınlar Mannheim’da mesleki eğitim alacak. Başkan Kara, “İki belediye arasında görüşülen bir diğer konu ise Çengel Mahallesi’nde kadınlar için meslek edindirme merkezi açıp meslek öğrenmelerini sağlamak olacaktır. Desteklerinden dolayı Mannheim Belediye Başkanına ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.