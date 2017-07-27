MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Mannheim ile Kilis kadınlar için işbirliği yapacak

    Mannheim ile Kilis kadınlar için işbirliği yapacak

    Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS, DHA
    27 Temmuz 2017 - 10:56Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 10:56

    Kilis Belediyesi ile Almanya’nın Mannheim Belediyesi işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Mannheim Belediyesi’nden bir heyet Kilis’e gitti.

    KİLİS Belediye Başkanı Hasan Kara, yapılan görüşmeler sonucunda Türk ve Suriyeli kadınların mesleki eğitimlerine destek olma konusunda anlaştıklarını söyledi. Bu çerçevede 15 usta öğrenci kadın, Kasım ayında Mannheim’a gidecek. Kadınlar Mannheim’da mesleki eğitim alacak. Başkan Kara, “İki belediye arasında görüşülen bir diğer konu ise Çengel Mahallesi’nde kadınlar için meslek edindirme merkezi açıp meslek öğrenmelerini sağlamak olacaktır. Desteklerinden dolayı Mannheim Belediye Başkanına ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

    Etiketler: Kilis , Mannheim , Hasan Kara
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri