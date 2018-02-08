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    Caddedeki mankeni herkes bakarken soydu

    İHA
    08.02.2018 - 09:55 | Son Güncelleme:

    Sultanbeyli'de bir giyim mağazasının önündeki cansız mankenden kıyafet çalan kadın kameralara yakalandı. Mankenin üzerindeki kıyafeti çalarak sanki kendi kıyafetiymiş gibi eline alan kadın yoluna devam etti.

    Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki bir giyim mağazasının önünden geçen kadın önce bir süre kıyafetlere ve etrafa baktı.

    Ardından kimsenin kendisini görmediğinden emin olan kadın mağazanın önünde duran cansız mankenin üzerindeki kıyafeti çaldı. Mankenden çıkararak çaldığı kıyafeti sanki kendisininmiş gibi koluna takan kadın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Güpegündüz yaşanan kıyafet hırsızlığı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

    Mağaza çalışanı Ali Naim Boran hırsızlık ile ilgili olarak, “Biz içeride müşteriyle ilgilenirken kadının biri geliyor. Yanında da bir kız çocuğu daha var, içeride elemanı oyalıyor. Kadın kıyafeti çıkarıyor ve sanki kendi kıyafetiymiş gibi koluna atıyor. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor” dedi.

    Caddedeki mankeni herkes bakarken soydu

    Etiketler: Manken , hırsızlık , Sultanbeyli , son dakika
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