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    Manken Aslı Baş cinayeti davasında İhsan Kalkavan FETÖ için devreye girmiş

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 12:54 | Son Güncelleme:

    Bodrum'daki FETÖ soruşturması, 2010'da manken Aslı Baş'ın öldürülmesi davasına uzadı. İş adamı İhsan Kalkavan hakkında fezleke hazırlandı. İddiaya göre Kalkavan, cinayet zanlısı iş adamı Ahmet Bayer ve çocuklarını kurtarmak için FETÖ adına devreye girdi ve "Bodrum imamı" Zeki Yağmur ile şüphelileri görüştürdü.

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında, 2010 yılında Bodrum’da meydana gelen, kamuoyuna "manken Aslı Baş cinayeti" olarak yansıyan ve Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması devam eden olayla ilgili olarak iş adamı İhsan Kalkavan hakkında fezleke hazırlandı.

    Kalkavan’ın o dönem İstanbul’dan gelerek FETÖ/PDY’nin "Bodrum imamı" Zeki Yağmur ile irtibat kurduğu ve Ahmet Bayer’in de soruşturmaya müdahalesini sağlamak amacıyla bu kişiyle görüşmesini sağladığı, bir süre sonra da tutuklu Volkan Bayer’in tahliye olduğu tespit edildi.

    İş adamı İhsan Kalkavan’ın, 2010 yılında meydana gelen Aslı Baş cinayetinde iş adamı Ahmet Bayer ve çocuklarını kurtarmak için FETÖ adına devreye girdiği belirlendi.

    Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan fezlekede, iş adamı Bayer ve o dönem FETÖ’nün "Bodrum imamı" olan Zeki Yağmur’un cezalandırılması talep edildi.

    İhsan Kalkavan ve Zeki Yağmur’un firari oldukları belirlenirken, fezlekede FETÖ üyeliğinden kamu davası açılması talep edilen Zeki Yağmur hakkında, daha önce de KHK ile kapatılan Bodrum Merter Okullarındaki yöneticiliği nedeniyle kamu davası açılmıştı.

    Etiketler: FETÖ , ihsan kalkavan , Cinayet
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