Manisa'nın salamura yaprağı İngiliz soflarında

Gediz Ovası'nda, üzüm hasadından önce toplanan asma yaprakları tek tek düzeltilip 250 kilogramlık bidonlara dolduruluyor. Daha sonra tüccarlara satılan yapraklar salamura tesislerinde yaklaşık 2 ay tuzlu suda bekletildikten sonra 5, 10 ve 25 kilogramlık bidonlara konuluyor. Kontrolden geçirilen salamura üzüm yaprakları ihracata hazır hale getiriliyor.

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan yaprak sarmada kullanılan salamura yaprakların ihracatı ise ekim ayının sonunda başlıyor.

Sultani üzüm iç piyasada 2 liradan satılırken işlenmiş yaprak 10 liraya kadar alıcı buluyor.

İç piyasada da tüketilen salamura yapraklar dünya sofralarında da yer buluyor.

Geçen yıllarda özellikle Ortadoğu'dan talep gören Manisa'nın asma yapraklarının bu yılki ilk durağı ise İngiltere oldu.

"ÇİFTÇİ ÜZÜMÜN YAPRAĞIYLA GÜLDÜ"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda asma yaprağının çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Geçmişte birkaç köyde toplanan üzüm yaprağının artık üzüm pazarında yerini almaya başladığını ve dünyanın dört bir yanına ihracatının yapıldığını aktaran Ülgen, "Daha önceden salamura yaprak üretimi yapan birkaç tesis varken bugün 20'nin üzerinde tesis var." dedi.

Salamura yaprak üretiminin bu yıl çok rağbet gördüğünü belirten Ülgen, salamura yaprağın fiyatının iyi olmasının da çiftçinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürü Akay Ünal da enstitü olarak çiftçileri bilgilendirmek için çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Üzüm sektörü içinde yeni bir alanın açıldığına dikkati çeken Ünal, "Başta yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere yabancıların tüketimine sunmak üzere ihracata geçmiş durumdayız." diye konuştu.

İLK KONTEYNER İNGİLTERE'YE

Salamura işletme tesisi sahibi Zekeriya Eryılmaz ise çiftçilerden topladıkları yaprakları belli işlemlerden geçirdikten sonra ihracata hazırladıklarını ifade etti.

Geçen yıl talebin yüksek olduğunu kaydeden Eryılmaz, "Geçen yıl 20 konteyner ürün gönderdik. Bunların geneli Ortadoğu ülkeleriydi." dedi.

Üzüm üreticilerinden yaprağın kilogramını 2 liraya aldıkları ifade eden Eryılmaz, "İhracat genelde ekim ayından sonra başlar. Bu yıl ilk konteyneri İngiltere'ye gönderdik. Geçtiğimiz yıla göre ihracatımız yüzde 50 artacak. Bu iş artık bir sektör oldu." ifadelerini kullandı.