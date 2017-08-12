Manisa'dan çıkacak, tüm dünyaya gidecek

Manisa'da hasadı başlayan sultaniye çekirdeksiz üzümler, bu yıl ilk kez hava kargo ile dünyanın birçok noktasına gönderilmeye başlanacak. Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, hava kargoda Türkiye'de üretilen yaş meyve sebze mamullerinin tamamında yüzde 70'lik indirim uygulandığını duyurdu. THY'nin uçtuğu her yere üzüm başta olmak üzere diğer meyve ve sebzelerin gönderileceğini ifade eden Seyyar, şöyle dedi:

"Bu indirimler içerisinde en yüksek indirim Arap yarımadasında Medine şehrine oldu. Avrupa'da çok ciddi indirimlerimiz var. Özellikle Londra, Frankurt, Paris, Münih ile Uzakdoğu'da. THY'nin uçtuğu her noktada çok ciddi indirimler oldu. Bu da ihracatçıları kamçılayan bir etkendir. İlk 6 ayda hava kargo ile gönderdiğimiz ürünler yaklaşık yüzde 100 arttı. Üzüm ve diğer meyvelerde de aynı yolu izleyeceğiz. İhracatçılar bu konuda ısrarcılar. Birkaç yıl içinde Türkiye'deki yaş meyve ve sebze ürünleri çok ciddi oranda hava kargo yolu ile dünyadaki tüketicilere gidecek. Türkiye'ye ve Türk çiftçisine çok ciddi katkılarda bulunacak. Moskova, Saint Petersburg gibi nüfusu 1 milyonun üzerinde olan şehirlerin hemen hemen tamamına hava kargo uçakları iniyor. Rusya için de indirim tarifeden yararlanılıyor. Dünyadaki herhangi bir noktada kısıtlamamız yok. Türk Hava Yolları'nın uçtuğu her noktaya indirimler yapıldı."

HAVA KARGODA 4 NOKTADAN DİREK UÇUŞ

Hava kargoda İzmir, Ankara, İstanbul ve Adana'dan direk uçuşlar olduğunu açıklayan Rıza Seyyar, geçtiğimiz yıllarda çok küçük tonajlarda hava kargo ile üzüm gönderildiğini belirterek, "Bu yıl ilk kez çok ciddi rakamlarda hava kargo ile üzüm gönderilecek. İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan, Adana'dan direk kargo uçuşlar olacak. Kargo şirketi de bu konuda çok istekli. Gerekli yatırımları yaptılar, ilave kapasite artırımı yapıyorlar. Bu saydığım hava alanlarında artı 4 eksi 18 soğuk hava kapasiteleri oluşturdular. Çünkü Türk ihracatçının göndereceği malların aktarma ve bekleme sürelerinde zarar görmemesi gerekiyor. Üründeki soğuk zincir de bozulmamış olacak" diye konuştu.

ÜZÜM DALINDAN KESİLDİĞİ GÜN LONDRA'DA OLACAK

Hava kargonun üzüme de değer katarak hem üretici hem ihracatçıya kazandıracağını belirten Seyyar, şöyle konuştu:

"Alaşehir'de, Sarıgöl'de dalından kesilen üzüm aynı gün Londra'da bir İngilizin yada Amerikalının masasında meyve olarak tüketilebilecek. Bu da üründe ciddi fiyat artışı getirecek. 60-70 Cent'e satılan ürünlerimiz 1 Euro'nun üzerinde fiyat bulacak diye öngörüyoruz. Bu artı değer de Türk ihracatçısına, Türk çiftçisine, Türk sanayicisine dönmüş olacak. Biz bu konuda ihracatçı birlikleri olarak ısrarcıyız. Ülkemize uğurlu olsun."