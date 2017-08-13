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    Manisa’da korkunç kaza: İki kardeş hayatını kaybetti

    İHA
    13 Ağustos 2017 - 21:57Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 22:00

    Manisa'nın Akhisar ilçesi ile Saruhanlı ilçesi arasında otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kardeş hayatını kaybetti.

    Kaza Manisa-Akhisar karayolu Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Akhisar istikametinden Manisa istikametine gitmekte olan Halil İbrahim G. yönetimindeki 45 M 7631 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Manisa istikametinden Akhisar istikametine gitmekte olan Mehmet K. yönetimindeki 10 HF 251 plakalı otobüs ile çarpıştı.

    KURTARILAMADI

    Diğer yolcuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde ilk müdahalesi sonucu Halil İbrahim G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Kadri G. de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: manisa , trfaik kazası , kardeş
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