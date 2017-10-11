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    Manisa'da fuhuş operasyonu

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 14:53 | Son Güncelleme:

    Kula'daki operasyonda "zorla fuhşa teşvik ve insan ticareti suçlamasıyla" gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

    Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 2 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmesine karar verildi.

    Alınan bilgiye göre, Kula ilçesinde fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.K (62) ile yabancı uyruklu kadınlar X.Ş (35) ve A.B'yi (33) gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K, "zorla fuhuşa teşvik ve insan ticareti" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklular ise sınırdışı edilmek üzere Manisa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Öte yandan M.K'nın daha önce de aynı suçtan sabıkasının bulunduğu ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

    Etiketler: manisa , fuhuş , operasyon
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