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    Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

    AA
    07.01.2018 - 18:38 | Son Güncelleme:

    Manisa'nın Gördes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Demirci yönüne ilerleyen Ahmet Şengül (26) yönetimindeki 45 DA 2051 plakalı otomobil, Gördes-Demirci karayolunun Güneşli Mahallesi Kırmızı Köprü mevkisinde, karşı istikametten gelen Mehmet Kaya (29) yönetimindeki Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 45 DA 157 plakalı kamyonetle çarpıştı.

    Yoldan geçen diğer sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Şengül ile araçtaki 4 yaşındaki oğlu Ekrem Ege Şengül ve Elveda Kahraman'ın (48) hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Emine Şengül (26) ile kamyonet sürücüsü Kaya yaralandı.
    Yaralılar ambulanslarla Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı.
    Şengül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Etiketler: kaza , trafik
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