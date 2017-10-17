Manisa'da eski eş dehşet saçtı: 1 ölü 1 yaralı

Olay, Salihli Cumhuriyet Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz K., daha önce boşandığı eşi Emine Burcu D. (26) ile cadde üzerinde karşılaştı. Kısa süreli tartışmayı, kahvehanede oturan eski kayınpederi Cuma Yıldız da (51) dahil olunca, tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

İKİSİNİ DE BIÇAKLADI

Eski damat yanında bulunan bıçak ile önce tartıştığı eski eşini, sonra ise eski kayınpederini bıçaklayarak yaraladı. Baba ve kızın kanlar içinde yere yığıldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Cuma Yıldız, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Emine Burcu D. ise Özel Salihli Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cinayet şüphelisi gözaltına alınırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan cinayete kurban giden Cuma Yıldız’ın, Salihli Sanayi Sitesi’nde oto tamircisi olduğu öğrenildi.