Manisa ilk sırada

TÜİK tarafından yayınlanan 2016 yılı geçici verilerine göre, ülkemizde kurutmalık çekirdeksiz üzüm üretimi bir önceki yıla göre yüzde 19,45’lik bir artış göstererek 1 milyon 141 bin 130 ton olduğunu açıklayan TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, “TÜİK tarafından yayınlanan bilgilere göre 2016 yılı geçici verilerine göre, ülkemizde kurutmalık çekirdeksiz üzüm üretim miktarı en yüksek il 966 450 ton ile Manisa’dır. Manisa bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin yüzde 84,7’sini karşılamaktadır. Manisa’da kurutmalık çekirdeksiz üzüm üretiminin en fazla olduğu ilçeler ise sırasıyla 211 bin 164 ton ile Salihli, 202 bin 740 ton ile Alaşehir, 136 bin 100 ton ile Turgutlu, 118 bin 482 ton ile Saruhanlı ve 116 bin 622 ton ile Ahmetli’dir. Demirci, Gördes, Selendi ve Soma ilçelerinde kurutmalık çekirdeksiz üzüm üretimi yapılmamaktadır.” dedi.

MANİSA, ÇEKİRDEKLİ KURUTMALIK ÜZÜMDE 20. SIRADA

Akyol, 2016 yılı geçici verilerine göre, ülkemizde kurutmalık çekirdekli üzüm üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 4,34’lük bir artış göstererek 395 bin 732 tona çıktığını dile getirerek, “2016 yılı geçici verilerine göre Manisa, 1 460 tonluk kurutmalık çekirdekli üzüm üretimi ile en fazla üretim yapan 20. il konumunda olup Türkiye üretiminin yüzde 0,4’ünü karşılamaktadır. Turgutlu ilçesinde 1 138 tonluk, Kula ilçesinde 310 tonluk ve Yunusemre ilçesinde ise 12 tonluk kurutmalık çekirdekli üzüm üretimi yapılmakta olup diğer ilçelerde herhangi bir üretim yapılmamıştır.”

MANİSA, SOFRALIK ÇEKİRDEKSİZ ÜRETİMDE DE BİRİNCİ

2016 yılı geçici verilerine göre, ülkemizde sofralık çekirdeksiz üzüm üretimi bir önceki yıla göre yüzde 4,10’lük bir artış göstererek 610 bin 484 tona ulaştığını anlatan Akyol, “2016 yılı geçici verilerine göre sofralık çekirdeksiz üzüm üretim miktarı en yüksek il 340 bin 418 tonluk üretim ile Manisa’dır. Manisa bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin yüzde 55,8’ini karşılamaktadır. 2016 yılında, Manisa ilinde üretilen sofralık çekirdeksiz üzümün 152 bin 235 tonu Alaşehir ilçesinde, 147 bin 618 tonu ise Sarıgöl ilçesinde üretilmiştir. Ahmetli, Akhisar, Demirci, Gölmarmara, Gördes ve Selendi ilçelerinde ise herhangi bir üretim yapılmamıştır.”

MANİSA SOFRALIK ÇEKİRDEKLİ ÜZÜMDE 7. SIRADA

Akyol, 2016 yılı geçici verilerine göre, ülkemizde sofralık çekirdekli üzüm üretimi bir önceki yıla göre yüzde 5,72’lik bir artış göstererek 1 milyon 380 bin 120 tona çıktığını belirtti. 2016 yılı geçici verilerine göre Manisa’nın, 49 bin 862 tonluk sofralık çekirdekli üzüm ile en fazla üretim yapan 7. il konumunda olduğunu kaydeden Akyol, “Türkiye üretiminin yüzde 3,6’sını karşılamaktadır. 2016 yılında, Manisa ilinde üretilen sofralık çekirdekli üzümün 29 bin 279 tonu Alaşehir’de, 5 bin 923 tonu Sarıgöl’de ve 3 bin 800 tonu Gördes’te üretilirken Gölmarmara ve Turgutlu ilçelerinde hiç üretim yapılmamıştır.” diye konuştu.

ŞARAPLIK ÜZÜM ÜRETİMİ DE ARTTI

2016 yılı geçici verilerine göre, Türkiye’de şaraplık üzüm üretimi bir önceki yıla göre yüzde 11,57’lik bir artış göstererek 472 bin 534 ton olduğunu kaydeden Akyol şunları söyledi:

“2016 yılında ülkemizdeki üretilen şaraplık üzümün yüzde 1,8’i yani 8 bin 714 tonu Manisa’da üretilmiştir. Manisa ilinde üretilen şaraplık üzümün 4 bin tonu Turgutlu ilçesinde 2 bin 360 tonu ise Alaşehir ilçesinde üretilmektedir. Ahmetli, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Sarıgöl, Selendi, Soma ve Şehzadeler ilçelerinde herhangi bir şaraplık üzüm üretimi yapılmazken en az üretim 30 ton ile Yunusemre’de gerçekleşmiştir.”