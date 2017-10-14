Mandalina yüzünden 2 pazarcıya kurşun yağdırdı

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Gökdere semt pazarında akşam alış verişine çıkan vatandaşlar silah sesleri ile büyük panik yaşadı. Akşam 18.00 sıralarında emekli polis memuru Gürkan E. (55), alış verişe çıktı.

Emekli polis, mandalina satıcısı Ömer D. ve Nuri B. ile ön sıradaki meyveleri vermemesi üzerine tartışmaya başladı. Satıcıların "yardımcı olalım, iyi ürünleri verelim" teklifine, kendisi seçmediği için sinirlenen polis memuru Gürkan E. belinden beylik silahını çıkartarak ilk önce Ömer D.’nin karın boşluğuna ardından Nuri B.’nin ayağına ateş etti.

Öfkesine hakim olamayan emekli polis 3 el daha ateş etti. Pazardaki vatandaşlar ise üçüncü atıştan sonra etrafa kaçışmaya başladılar. Büyük panik yaşanan pazar yerinde, polis memuru elinde silah ile etrafındakileri uzaklaştırdı.

Olay yerine gelen ilk ekipteki arkadaşlarına silahı teslim eden Gürkan E. daha sonra Kurtuluş Caddesindeki Yıldırım Polis Merkezine götürüldü. Pazar yerinde bazı vatandaşlar saldırganı darp etmek istediler. Pazarcı esnafı ise 1 kilo mandalina için silah çeken insanlara, emniyetin silah vermemesi gerektiğini söylediler.