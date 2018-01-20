Mandalina satarken meşhur oldu.. Veysel Mutlu'dan 'Vay delikanlı gönlüm Vay' klibi

Bursa'da 10 yıldır pazarcılık yapan 21 yaşındaki Veysel Mutlu’nun, tezgah başında söylediği şarkıları büyük ilgi görüyor. Veysel Mutlu, katıldığı televizyon programında Murat Boz ile klip yapmak istediğini dile getirdi. Ünlü popçu Murat Boz da 2 hafta içerisinde 133 bin takipçiye ulaşan Mutlu ile ilgileneceğini açıkladı. Gencin tek hayali ise ünlü şarkıcı ile aynı sahnede düet yapmak.

Mutlu'nun tezgah başında söylediği çok sevilen 'Vay Delikanlı Gönlüm Vay' parçasına çekilen klip, video izleme sitesinde bir günde bir buçuk milyon kişi tarafından tıklandı

Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen çekimlerde, Veysel Mutlu’nun mandalinacı kimliği seyirciye aktarıldı. Mahalle dekorunun oluşturulduğu klipte 50 kişilik bir cast yer aldı. Türkiye’nin sarı yelekle tanıdığı Veysel Mutlu, aynı kıyafetlerle kamera karşısına geçti ve videonun dokusu korundu.

Youtube'un trend listesine ikinci sırasından giriş yapan Veysel Mutlu'nun klibi izlenmeye devam ediliyor. En son ulaşılan rakam ise 1.6 milyon seviyesine kadar yükseldi. Veysel Mutlu'nun 'Vay delikanlı gönlüm Vay' klibine 10 binin üzerinde yorum yapılırken, 109 bin beğeni alarak tırmanışı sürdürüyor.

MANDALİNACI VEYSEL MUTLU KİMDİR?

Mutlu 10 yıldır pazarcılık yaptığını belirterek, "Yaklaşık 5-6 senedir şarkı söylemeye başladım. Şarkı söylemeye başlayınca mandalinayı, portakalı şarkılara almaya başladım. "Mandinalar ne güzel tarzı" bir şeyler yazdım. Pazardaki müşterilerden yaklaşım çok iyi oldu. Ben de daha çok gayret etmeye başladım. Instagram'da attığım gibi birden artmaya başladı. 2 haftalık bir sürede oldu. 3-4 bin takipçim vardı, şimdi 133 bine çıktım. Beni seven insanlar çok" dedi.

İnternette izlenme rekorları kıran mandalinacı Veysel, geçtiğimiz haftalarda Beyaz Show'a gelerek popülerliğini arttırmış akabinde büyük bir iş teklifi almıştı. Mandalinacı Veysel, yeni uyarladığı şarkısını ilk kez Beyaz Show'da söyledi.