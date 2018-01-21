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Manchester United 3 puanı tek golle aldı

AA
21.01.2018 - 11:08 | Son Güncelleme:

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, deplasmanda Burnley’yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü. MANU’nun golü 54. dakikada Anthony Martial’den geldi.

PUANINI 53’e çıkararak ikinci sıradaki yerini koruyan Manchester United, maç fazlasıyla lider Manchester City ile arasındaki puan farkını 9’a düşürdü. Burnley ise 34 puanla 8. sıraya geriledi.
Arsenal ise konuk ettiği Crystal Palace’ı ilk 22 dakikada bulduğu gollerle 4-1 yendi. Arsenal’in gollerini Nacho Monreal, Laurent Koscielny, Alex Iwobi ve Alexandre Lacazette kaydederken, Crystal Palace’ın tek golü ise Luka Milivojevic’ten geldi. Puanını 42’ye çıkaran Arsenal, 6. sıradaki yerini korudu. Crystal Palace ise 25 puanla 12. sırada kaldı.

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