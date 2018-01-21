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Manchester City zorlanmadı

AA
21.01.2018 - 10:54 | Son Güncelleme:

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, konuk ettiği Newcastle United’ı 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğunu korudu.

LİGİN 24. hafta mücadelesinde sezonun formda ekibi Manchester City, Etihad Stadı’nda ligde kalma mücadelesi veren Newcastle United’ı ağırladı. Karşılaşmaya atak başlayan ve üst üste pozisyonlar üreten Manchester City, 34. dakikada Sergio Agüero’nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Manchester City, Raheem Sterling’in rakip ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Agüero, 63. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı.
Kontrataklarla etkili olan Newcastle United, 67. dakikada Jacob Murphy’nin ağları sarsmasıyla skoru farkı bire indirdi. Ev sahibi Manchester City’de bir kez daha sahneye çıkan Agüero, 83. dakikada takımını 3-1 öne geçirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla puanını 65’e çıkaran lider Manchester City, ikinci sıradaki Manchester United ile arasındaki 12 puanlık farkı korudu. Newcastle United ise 23 puanla 15’inci sırada yer aldı.

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