Ara
MENÜ
Kitap Sanat Haberleri

KİTAP SANAT

    Hürriyet >Kitap Sanat>Man Booker Roman Ödülü kısa listesi açıklandı

    Man Booker Roman Ödülü kısa listesi açıklandı

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 17:15 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 17:15

    2017 Man Booker Roman Ödülü kısa listesi açıklandı. Türkçeye de çevrilen ‘Lincoln in the Bardo’ (Arafta), 6 eserle birlikte finale kaldı.

    Listede Paul Auster’ın 4 3 2 1, Emily Fridlund’un ‘History of Wolves, Mohsin Hamid’in Exit West ve Ali Smith’in Autumn ve Fiona Mozley’ın Elmet eserleri yer alıyor. Arafta Şubat ayında Amerika ile aynı anda Türkiye’deki okurlarla buluşmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Roman, Amerikan İç Savaşı’nın kahramanı, eski ABD Başkanı Abraham Lincoln’ın yedi yaşındaki oğlu Willie Lincoln’ı kaybetmesinin ardından girdiği içsel serüveni, arka planda Amerika Birleşik Devletleri’nin o dönemdeki gelişmeleriyle harmanlayarak bir araya getiriyor. 17 Ekim’de ödül alacak ismin açıklanacağı listede kabul görmüş yazarlarla birlikte genç yazarlara da yer verilmesi dikkat çekiyor.

    Etiketler: kitap sanat , Man Booker , Paul Auster
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri