Man Booker Roman Ödülü kısa listesi açıklandı

Listede Paul Auster’ın 4 3 2 1, Emily Fridlund’un ‘History of Wolves, Mohsin Hamid’in Exit West ve Ali Smith’in Autumn ve Fiona Mozley’ın Elmet eserleri yer alıyor. Arafta Şubat ayında Amerika ile aynı anda Türkiye’deki okurlarla buluşmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Roman, Amerikan İç Savaşı’nın kahramanı, eski ABD Başkanı Abraham Lincoln’ın yedi yaşındaki oğlu Willie Lincoln’ı kaybetmesinin ardından girdiği içsel serüveni, arka planda Amerika Birleşik Devletleri’nin o dönemdeki gelişmeleriyle harmanlayarak bir araya getiriyor. 17 Ekim’de ödül alacak ismin açıklanacağı listede kabul görmüş yazarlarla birlikte genç yazarlara da yer verilmesi dikkat çekiyor.