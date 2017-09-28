Mamalara zehir koyup 10 milyon euro istedi

ALMANYA’nın Friedrichshafen kentinde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, 16 Eylül’de ülkenin önde gelen market zincirleri Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Müller, Edeka, Norma ve Rewe’e tehdit mektubu gönderdi.

Bebek mamalarına zehir kattığını ancak kendisine 10 milyon euro verilmesi halinde eyleminden vaz geçeceğini bildirdi. Tehdit üzerine harekete geçen polis, tüm marketlerdeki mamaları topladı.

Yapılan incelemede mamalarda bebeklere zarar verebilecek hatta öldürebilecek boyutta zehirli maddelere rastlandı. Şantajcı ise yakalanamadı.

Savcılık, kimliği belirlenemeyen şantajcının marketlerdeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini yayımladı.

SAVCI: ÖLDÜRMEYİ HEDEFLİYOR

Başsavcı Alexander Boger, dün düzenlenen basın toplantısında yapılan tehdit ile ilgili “Şantajcı ulusal ve uluslararası Alman şirketlerini tehdit etti. Bu tehdidi çok ciddiye alıyoruz. Güvenlik kameralarında yansıyan görüntülere göre şantajcı 50 yaşlarda. Mükemmel bir şantajcıyla karşı karşıyayız. Bu adam insanların ölümünü hedefleyen bir kişi” dedi.