Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Mamalara zehir koyup 10 milyon euro istedi

    Mamalara zehir koyup 10 milyon euro istedi

    Ali VARLI / BERLİN
    28.09.2017 - 14:41 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 14:43

    Almanya’da kimliği belirsiz bir kişinin, ülkenin önde gelen market zincirlerine mektup yazıp, bebek mamalarına zehir kattığını, 10 milyon euro vermedikleri taktirde eylemlerine devam edeceğini söylediği ortaya çıktı. Marketlerin raflarından toplanan mamalarda zehre rastlandı.

    ALMANYA’nın Friedrichshafen kentinde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, 16 Eylül’de ülkenin önde gelen market zincirleri Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Müller, Edeka, Norma ve Rewe’e tehdit mektubu gönderdi. 

    Bebek mamalarına zehir kattığını ancak kendisine 10 milyon euro verilmesi halinde eyleminden vaz geçeceğini bildirdi. Tehdit üzerine harekete geçen polis, tüm marketlerdeki mamaları topladı.
    Yapılan incelemede mamalarda bebeklere zarar verebilecek hatta öldürebilecek boyutta zehirli maddelere rastlandı. Şantajcı ise yakalanamadı.

    Mamalara zehir koyup 10 milyon euro istediSavcılık, kimliği belirlenemeyen şantajcının marketlerdeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini yayımladı.

    SAVCI: ÖLDÜRMEYİ HEDEFLİYOR
    Başsavcı Alexander Boger, dün düzenlenen basın toplantısında yapılan tehdit ile ilgili “Şantajcı ulusal ve uluslararası Alman şirketlerini tehdit etti. Bu tehdidi çok ciddiye alıyoruz. Güvenlik kameralarında yansıyan görüntülere göre şantajcı 50 yaşlarda. Mükemmel bir şantajcıyla karşı karşıyayız. Bu adam insanların ölümünü hedefleyen bir kişi” dedi.

    Etiketler: bebek maması , ALMANYA , Friedrichshafen
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri