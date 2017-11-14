Malzeme yetmedi taş ocağı genişledi

Yetkililer, genişleme nedeniyle 107 bin 822 ağaç kesilecek olsa da beş kat ağaç dikileceğini belirttiler. İGA ortaklarından Nihat Özdemir, “3.Havalimanı inşaatında beton, dolgu için agrega (kum, çakıl, kırma taş) gerekli. Malzeme yetmedi” dedi. Çevre Mühendisleri Odası “ Tesis alanı artmasına rağmen ‘ÇED gerekli değildir’ kararına esas taş ocağı kapasitesinin değişmediğini ve 15 milyon tonda kaldığını buna karşın orman alanında yer alan proje sahasının artması nedeni ile orman alanı tahribatı olacağını “ belirtti. İstanbul’da Cengiz-Mapa-Limak- Kolin-Kalyon ortaklığıyla kurulan İGA Havalimanı A.Ş., üçüncü havalimanı projesine agrega üretmek için İstanbul Eyüp İlçesi Işıklar Köyündeki ormanlık alanda 24 hektarlık arazi için 19 Ocak 2016’da “ÇED gerekli değildir” kararı almıştı. Çevre Mühendisleri Odası 2. Başkanı Zeyneti Bayrı Ünal, “Şirkete İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2016’da 15 milyon ton/yıl ocak kapasitesi ve 390 bin ton/yıl tesis kapasitesi için ‘ÇED gerekli değildir’ belgesi verilmiş. Ancak İGA, 4 Nisan 2017’de aynı ruhsat sahası ile ilgili ocak kapasitesi aynı kalmakla birlikte, ilave 4 milyon 610 bin ton/yıl kırma eleme tesisi kapasitesi ve 24 hektarın üzerine 75.26 hektarlık alan için kapasite artışı başvurusu yapmış. 11 Kasım 2017’de de bu başvuru için ‘ÇED olumlu’ kararı verilmiş. Alan üç kat genişlerken, elde edilecek malzeme miktarı aynı ise neden 75 hektarlık alanın daha tahrip edilmesine izin verilecek” diye sordu. Ünal, “ÇED olumlu” kararına esas Nihai ÇED Raporuna bakanlığın ve il müdürlüğünün web sitesinden ulaşılabilmesi gerekirken dün itibariyle ulaşılamadığına dikkat çekerek değerlendirmeyi ÇED Başvuru Raporuna göre yapmak durumunda kaldıklarını ifade etti.