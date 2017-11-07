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    Â Maltepe'de ÅŸÃ¼pheli paket paniÄŸi

    Cengiz Ã‡OBAN (DHA)Â
    07.11.2017 - 09:35 | Son GÃ¼ncelleme:

    Maltepe'de bir iÅŸyenin Â duvarÄ±na asÄ±lan pankartÄ±n altÄ±na bÄ±rakÄ±lan ÅŸÃ¼pheli paket paniÄŸe neden oldu . Bomba imha uzmanÄ± tarafÄ±ndan fÃ¼nye ile patlatÄ±lan etrafÄ± bantla sarÄ±lan paket boÅŸ Ã§Ä±ktÄ±.

    Maltepe GÃ¼lsuyu Mahallesi Ãœmit KaftanoÄŸlu caddesi Ã¼zerinde bir iÅŸyerinin duvarÄ±na asÄ±lan pankart ve altÄ±nda da paket olduÄŸu ihbarÄ±nÄ± alan polis Â ekipleri olay yerine geldi. Ekiple Ã§evre gÃ¼venliÄŸi alÄ±rken, olay yerine bomba imha uzmanÄ± Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. GÃ¼venlik ÅŸeridi Ã§ekerek Ã§evredeki vatandaÅŸlar uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. KÄ±sa sÃ¼re sonra olay yerine gelen bomba imha ekibindeki gÃ¶revli polis, Ã¶zel kÄ±yafetini giyerek, ÅŸÃ¼pheli paketin yanÄ±na gitti. FÃ¼nye ile patlatÄ±lan bomba sÃ¼sÃ¼ verilmiÅŸ paket boÅŸ Ã§Ä±ktÄ±. Paketin boÅŸ olduÄŸunun anlaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sokak araÃ§ ve yaya trafiÄŸine aÃ§Ä±ldÄ±.

    Etiketler: ÅŸÃ¼pheli paket , ÅŸÃ¼pheli paket alarmÄ±
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