Maltepe GÃ¼lsuyu Mahallesi Ãœmit KaftanoÄŸlu caddesi Ã¼zerinde bir iÅŸyerinin duvarÄ±na asÄ±lan pankart ve altÄ±nda da paket olduÄŸu ihbarÄ±nÄ± alan polis Â ekipleri olay yerine geldi. Ekiple Ã§evre gÃ¼venliÄŸi alÄ±rken, olay yerine bomba imha uzmanÄ± Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. GÃ¼venlik ÅŸeridi Ã§ekerek Ã§evredeki vatandaÅŸlar uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. KÄ±sa sÃ¼re sonra olay yerine gelen bomba imha ekibindeki gÃ¶revli polis, Ã¶zel kÄ±yafetini giyerek, ÅŸÃ¼pheli paketin yanÄ±na gitti. FÃ¼nye ile patlatÄ±lan bomba sÃ¼sÃ¼ verilmiÅŸ paket boÅŸ Ã§Ä±ktÄ±. Paketin boÅŸ olduÄŸunun anlaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sokak araÃ§ ve yaya trafiÄŸine aÃ§Ä±ldÄ±.