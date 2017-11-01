Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Maltepe'de silahlı saldırı

    Maltepe'de silahlı saldırı

    Ozan URAL / İSTANBUL (DHA)
    01.11.2017 - 07:55 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Maltepe Köprüsü altında otomobilleriyle park etmiş 2 arkadaşa başka bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonrası Uğur Bal (29) başından yaralandı.

    Olay, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu, Maltepe Köprüsü İETT durağında gerçekleşti. İddiaya göre; Uğur Bal ve bir arkadaşı 35 LN 708 plakalı otomobille İETT durağına park etti. Bu sırada plakası alınamayan bir otomobil yanlarına yaklaştı. Otomobilden inen iki kişi silahla ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri Bal’ın başına isabet etti.

    Başından yaralanan Uğur Bal’ı yanında bulunan arkadaşı otomobile bindirerek hemen Maltepe Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastaneye silahla yaralanmış birinin getirildiğini öğrenen polis ekipleri hastaneye gelerek Bal’ın arkadaşından konuyla ilgili bilgi aldı. Olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

    Hayati tehlikesi bulunan Bal, ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı. Bal’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Etiketler: silahlı saldırı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri