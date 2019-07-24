MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

• Maltepe Üniversitesinin Avrupa yükseköğretim alanının

(AYA-EHEA) güçlü bir paydaşı olduğunu,

• Türkiye’de AKTS (ECTS) ve diploma eki (DE, DS) etiketlerini

alan ilk üniversitelerden biri olduğunu,

• Etkin bir Öğrenci Konseyinin varolduğunu,

• Güçlü Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları ile örnek oluşturduğunu,

• İnsana, topluma, sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere

duyarlı bir üniversite olduğunu,

• IB öğretmen ve yöneticilerinin yetişimine katkı sağladığını,

• Okullarla son derece güçlü işbirliğinin olduğunu,

• Belediyelerle her zaman birlikte çalıştığını,

• Model Birleşmiş Milletler (MUN) çalışmalarına evsahipliği yaptığını,

• Türk Tıp Öğrencileri Birliğinin (TURKMSIC), Sempozyumlarına

ev sahipliği yaptığını,

• Lojistik sektöründeki gelişmeleri öğrencileri ile birlikte

yakından izlediğini ve bu konuda önderlik ettiğini,

• Marmara Eğitim Köyü Marma Hotel İstanbul Asia’da düzenlenen

Maltepe University International Student Congress’e

(MUISC) 7 yılda çok sayıda ülkeden yüzlerce öğrencinin

katıldığını,

• Türkiye’nin en yüksek tavanlı film stüdyolarının Marmara

Eğitim Köyünde olduğunu,

• Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin film stüdyolarında

ustalarla çalışma ve staj yapma olanağının bulunduğunu,

• Kanser ve kök hücre araştırmalarında iddialı bir üniversite

olduğunu,

• İnsanın, toplumun, kamunun ihtiyaçlarını insan hakları

vizyonuyla gören ve gösteren bir üniversite olarak varlığını

sürdürdüğünü,

• “Akran Mentörlüğü Programı”nı başlattığını,

• Etik değerler eğitiminde öncü olduğunu,

• Her yıl iki kez “Etik Lider Akademisi” açtığını,

• İnsan haklarını tanıyan, koruyan ve geliştiren bir üniversite

olduğunu,

• Marmara Eğitim Köyünde İstanbul’un Anadolu yakasının en büyük amfitiyatrosunun (Marmara Açıkhava Tiyatrosu) bulunduğunu,

• Marmara Eğitim Köyünde “Serbest Kürsü”nün yer aldığını,

• Üniversite-işdünyası işbirliğinde çeşitliliği önceleyen bir

üniversite olarak çalışmalarını sürdürdüğünü,

• Yerleşkesinde çığır açan filozoflara, bilim insanlarına,

sanatçılara evsahipliği yapan bir üniversite olduğunu,

• Ünlülerin kitaplıklarına evsahipliği yaptığını,

• Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin yanı sıra özenli düşünmeyi

hayata geçirmeye çabalayan üniversite olduğunu

biliyor muydunuz?

Üniversite olarak farkınız ne?

Maltepe Üniversitesini farklılaştıran en önemli unsurlar:

• Alanlarında uzman, deneyimli kadrosuyla çağın gelişim ve beklentilerine göre güncelleştirilen bölümleri/programları,

• Akademik altyapı olanaklarının çeşitliliği ve zenginliği,

• Akademik araştırmaları toplumla paylaşılması,

• Katılımı özendiren akademik, sosyal ve kültürel etkinlikler,

• Uygulama alanlarının zenginliği,

• Lisans eğitimi sonrası için sunduğu zengin lisansüstü eğitimi olanaklarıdır.

Burs koşullarınız, yüzdeniz nedir? Kimlere hangi koşullarda burs veriyorsunuz?

Üniversitemizde “YÖK Bursları”, “Maltepe Bursu” ve “Yurt ve Yemek Bursu”, “IB Bursu” ve en az bir yıl öğrenim görmek koşuluyla da “Başarı Bursu” olanakları mevcuttur. ÖSYM tam burs ve indirimleriyle birlikte, burs ve indirimlerden yararlanan öğrenci oranımız, toplam öğrenci sayımızın % 55’ini kapsamaktadır.

Sizden mezun olan öğrencilerin en belirgin özelliği nedir?

Öğrencilerimizi öğrencilikleri sırasında Üniversitemizde ve başka üniversitelerde gerçekleştirilen sempozyum, panel ve kongreye katılımlarını teşvik ediyoruz. Bu yıl 7.si düzenlenen Uluslararası Öğrenci Kongresine (MUISC) katılan öğrencilerimiz, uluslararası platformlarda da kendilerini ifade etme yetisini kazanarak mezun oluyorlar. Ayrıca hemen hemen her bölümün/programın bir uygulama alanına sahip olmasından dolayı, mezunlarımız meslek yaşamlarına pratik kazanarak başlamış oluyorlar. Maltepe Üniversitesi mezunlarını akranlarından ayıran en belirgin özellik hem akademik hem de sosyal hayatta özgüvenli ve girişimci ruha sahip olmalarıdır.

Öğrenci başına kaç öğretim üyesi düşüyor?

Üniversitemizde öğrencilerimizin ders saatleri dışında da istedikleri zaman iletişim kurabileceği 602 tam zamanlı öğretim üyesi görev yapmaktadır ve öğretim elemanı başına 20 öğrenci düşmektedir.

Fiziki ortamlarınız konusunda bilgi verir misiniz?

Toplam 1.000 dönüm alana kurulu Marmara Eğitim Köyü Yerleşkesinde, 9 fakülte, 3 yüksekokul, 1 konservatuvar, 14 bloktan oluşan 742 yatak kapasiteli yurt yerleşkesi ile inşaat mühendisliği laboratuvarı, uçak teknolojisi laboratuvarı, mükemmel bir kütüphane, Psikoloji Laboratuvarı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi hangarı, bilgisayar laboratuvarları, fotoğraf ve kurgu atölyeleri, film plato ve stüdyoları, 10.000 ve 3.000 kişi kapasiteli iki amfi tiyatro, tam olimpik kapalı ve açık yüzme havuzu, açık-kapalı spor sahaları, fitness salonu, birçok akademik ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapan 5 yıldızlı Marma Hotel İstanbul Asia ile çok sayıda konferans salonu ve kafeterya bulunuyor.

Öğrencilere tanınan sosyal imkânlar neler?

Yıl içerisinde 10.000 kişilik Marmara Açık Hava Tiyatrosu’nda ünlü isimleri ağırlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Mezuniyet Törenimizde Edis’i ağırlamıştık, bu yıl da Şebnem Ferrah’ı ağırladık. Ayrıca öğrencilerimize hobi ve ilgi alanlarına göre etkin olarak faaliyet gösteren 50 öğrenci kulübü ile yıl içerisinde birçok akademik, kültürel ve sosyal etkinlik gerçekleştirebilmek için olanaklar sağlıyoruz. Yerleşkemiz içerisinde yer alan ve öğrencilerimizin kullanımına açık tam olimpik açık ve kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, açık ve kapalı spor sahaları ile de öğrencilerimizin fiziksel aktivite programları desteklenmektedir.

Mezunlara kariyer yönlendirmesi yapıyor musunuz?

Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın hem akademik gelişimleri hem de sosyal ve kültürel gelişimlerini ve davranışsal yetkinliklerini geliştirmeleri konularında da kendilerini iyi yetiştirdikleri ortamı sağlamayı önemsiyoruz. Bu kapsamda Üniversitemizde, Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama Merkezi ve Araştırma Merkezi etkin olarak hizmet vermektedir.

Yeni hangi bölümleri açıyorsunuz? Bu bölümü diğerlerinden ayıran özellikler neler?

2019 – 2020 Akademik Yılında Maltepe Üniversitesi Konservatuvarına bağlı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ile Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dallarına öğrenci almaya hazırlanıyoruz.

Açılan yeni Anasanat Dalları ile öğrencilerimize Dünya sanatçısı olma fırsatı tanınmasının yanı sıra; üzerinde bulundukları toprakların değerini ve kültürel birikimini, kendi süzgeçlerinden geçirip üretecekleri müzik eserleriyle topluma aktararak, kültürümüzü daha da ileriye taşıma fırsatı sağlanması en önemli unsurdur.

Ayrıca çok farklı içeriklerle düzenlenmiş lisansüstü programlarımız da var.