Maliyeâ€™den risk analiz merkezi

GÄ°B bÃ¼nyesinde daha Ã¶nce risk analizlerini yapmak iÃ§in Ã§eÅŸitli birimler vardÄ±. Vergi ambarÄ± denilen bu sisteme baÅŸta bankalar olmak Ã¼zere birÃ§ok kanaldan bilgi aktarÄ±lÄ±yor ve Ã§apraz kontroller yapÄ±lÄ±yordu. 2011â€™de Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± denetim birimlerini tek Ã§atÄ± altÄ±nda toplayan Vergi Denetim Kurulu (VDK) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± oluÅŸturulunca risk merkezi de buraya geÃ§ti. Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ise son dÃ¶nemde yaÅŸanan bazÄ± suistimaller nedeniyle yeni bir risk merkezi kurulmasÄ± iÃ§in harekete geÃ§ti. Bu ise bir galericinin araÃ§ satÄ±ÅŸÄ±ndan Maliyeâ€™ye yaptÄ±ÄŸÄ± Ã–zel TÃ¼ketim Vergisi (Ã–TV) Ã¶demesinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha fazla almak iÃ§in yÃ¼zde 1 KDVâ€™ye tabi olan damacana su faaliyeti ile ilgili ÅŸirket kurmasÄ± sebep oldu. BÃ¶ylece araÃ§ satÄ±ÅŸÄ±ndan yÃ¼zde 18 Ã–TV Ã¶derken, yÃ¼zde 1 KDVâ€™ye tabi damacana suyu iÅŸinden ise geriye kalan yÃ¼zde 17â€™lik kÄ±smÄ± fazladan iadesini talep etti. Bunun Ã¼zerine yeni bir risk analizi merkezi kurulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde kurulacak risk analizi merkezinde faaliyet gruplarÄ± ve sektÃ¶rler itibariyle mÃ¼kellefler analiz edilecek. YapÄ±lacak karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalarla vergilemede muhtemel risk alanlarÄ± tespit edilecek. BÃ¶ylece Ã¶denmesi gereken vergilerin doÄŸruluÄŸu saÄŸlanacak.Â

TEMASSIZ VERGÄ° DAÄ°RESÄ°

Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n diÄŸer bir projesi de temassÄ±z vergi dairesi. Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbalâ€™Ä±n 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±nÄ± sunumunda yer alan projeyle, mÃ¼kelleflerin vergi dairesine gitmeden tÃ¼m iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtirmesi hedefleniyor.