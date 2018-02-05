Maliye Bakanlığı 2 bin personel alımı yapacak | İşte branş dağılımı

Devlet memuru personel alımlarını takip edenler için önemli bir açıklamada geldi. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ basın toplantısı düzenledi. 2018 yılı öncesi dönemlere ait iade edilmeyen KDV’nin iadesiyle ilgili bilgiler veren Bozdağ, Maliye Bakanlığı'na personel alımın ilişkin de önemli bir bir bilgilendirmede bulundu.



Maliye Bakanlığı’na yetki verildiğini söyleyen Bozdağ, "Maliye Bakanlığımıza bin gelir uzmanı bin gelir uzmanı, bin de denetim elemanı alınması konusunda kanuna düzenleme konması hususunda yetki verildi. Bu çerçevede ayrıca bir düzenleme yapılacaktır" ifadelerini kullandı.