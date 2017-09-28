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Maliye Bakanı Ağbal'dan MTV açıklaması...

Hürriyet Haber
28.09.2017 - 10:58 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 11:37

İstanbul'da konuşan Maliye Bakanı Ağbal, vergi artışlarıyla gelen Orta Vadeli Program'ın gelir artırıcı tedbirler olduğunu söyledi. Bakan Ağbal, yüzde 40'lık MTV artışının bu yıl otomobil alanlar için uygulanmayacağını açıkladı

Bakan Naci Ağbal, şunları söyledi: "Biz biliyorsunuz bu düzenlemeyi yasayla yapıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim MTV her sene artıyor. Enflasyon ne kadarsa otomatik olarak zaten artıyor. Eğer biz herhangi bir yasal düzenleme yapmasaydık MTV yüzde 15 oranında 2018 yılında artacaktı.

Örneğin bu sene 500 TL MTV ödemiş bir vatandaşımız, aslında bu da iki taksitte ödeniyor, 250 250 ödeniyor, gelecek sene hiçbir müdahale yapmamış olsaydık bile 575 lira olacaktı.

Dolayısıyla yaklaşık olarak 2 takside bölecek olursak yine yaklaşık 32,5 lira filan fazla ödeyecekti 2 taksitle. Şimdi biz ne yaptık burada bir yasal düzenleme yaptık ve yeni bir tarife ürettik.

Dedik ki kanuni tarife budur. Burada da doğru bir oran ifade ediyorum. Bu oranı ifade etmem lazım. Vatandaşa yanlış bilgi verecek halim yok.
Diyoruz ki MTV’de yeni bir tarife ürettik. Bu tarifeye göre rakamlar bunlardır.

O rakamlarla önceki rakamları kıyasladığımızda bir artış oranı çıkıyor. Bu sene 500 lira ödedi gelecek sene 575 lira ödeyecekti, şimdi vatandaşımıza diyoruz ki 700 lira öde…

Herkes aynı arabayı kullanmıyor. Herkesin aynı yaşta arabası yok. Herkesin durumuna göre altında arabası var ona göre vergi ödüyor.
Vatandaşımızın bu konudaki tepkisine, duyarlılığına halk veriyorum. Vatandaşlarımız bu konuda her zaman duyalı olsunlar başımız üzerine, bunda bir sorun yok. Samimiyetle bunu yaptık ama bir şey daha yaptık. Yıllardır konuşulan bir şey vardı, yani ben araç alıyorum 50 bin liraya yandaki komşum da araç alıyor 200 bin liraya ikimizin de MTV’si aynı. İkimiz de aynı parayı ödüyoruz.

Bu adalete uygun denir mi?

Burada önemli bir değişikliğe daha gidiyoruz. Diyoruz ki tamam, haklısınız. MTV’de vergi, ödeme gücü ilkesine uygun olmalı. Ne yaptık? Dedik ki bundan sonra 1.1.2018’den itibaren, bu sene geçerli değil, bu sen alınacak araçlar bakımından aynı tarife geçerli…

Ama gelecek yıl başından itibaren bir kişi araç almak istediğinde 50 bin liralık aracın vergisi daha düşük olacak, daha pahalı aracı alanın vergisi daha yüksek olacak"

Bakan Ağbal konuşmasında "Bana kızıyorlar ya bu niye geldi? 300 bin liraya araba alanın da vergisi aynı olsun, 50 bine aynı olsun denir mi? Sistem yanlış. ÖTV’de bu düzenlemeyi yaptık, bu sene MTV’de de yaptık.

"ASLINDA AVANTAJ VAR"

2017 sonuna kadar eski sistem geçerli. Aslında avantaj var. Bu yıl içerisinde araba almak gelecek yıllara dönük ödenecek vergiler bakımından avantaj getiriyor" dedi.

'TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELE EDİYOR'

Bakan Ağbal sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye bir yandan terörle mücadele ediyor. Terörün kökünü kazıyacağız. Kimse terörü canlı tutamaz. Mücadele bakımından son bir yılda olağanüstü başarılar gösterdi ve terör başını kaldıramıyor. Türkiye gerek suriye gerek ırak’ta yoğun şekilde toprakların güvenliğini sağlamak için insiyatifler aldı. Bizim şu an Suriye ve Irak’ta faaliyetler var. Türkiye sorumluluğunun gereğini yapıyor.

Sadece bu değil, Türkiye cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir vizyon var. Savunmada olağanüstü projelere başladık. Biz neden bahsediyoruz? Kendi uçağımızı, füzemizi kendimiz yapacağız. Bugün artık ülkeler savunma güvenlik ihtiyacını tek başına insanla yapmıyor. Ve Türkiye burada bir çok başka ülke bakımından dikkatle izlenen projelere dikkat çekmeye başladı.

Şimdi millet sıraya girmiş, bize kaç tane vereceksiniz diyor… Bu ülke Türkiye, tarihsel olarak sahip olduğu bir konum var. 21’nci yüzyıl dünyasında Türkiye sahip olacağı gücü realize edecekse savunma güvenlik alanında yapılmamış yatırımların yapılması ve teknoloji yoğun alanlarda bu projelerin yapılması lazım. Biz bu projeleri bugün yarın başlatmayalım, inanın çok geç kalırız. Cumhurbaşkanımız bu projelerle ilgili talimat verdi. Mühendislerimiz, üniversitelerimiz canla başla çalışıyor.

 

Maliye Bakanı Ağbaldan MTV açıklaması...

Maliye Bakanı Ağbaldan MTV açıklaması...

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Etiketler: Ağbal , Maliye , Vergi , MTV , Zaman , Naci Ağbal
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