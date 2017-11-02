Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan KDV açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulu'nda kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Genç işsizliğinin önlenmesine ilişkin soru üzerine Ağbal, Türkiye'nin global krize rağmen ekonomik büyüme kaydeden ve yüksek istihdam sağlayan nadir ülkelerden olduğunu söyledi.

Ağbal, son bir yılda 1,1 milyon insana iş verildiğini belirterek, işsizliğin yüzde 10 seviyelerinde olduğunu, hükümet olarak bu oranları düşürmeyi hedeflediklerini anlattı.

Ekonomik büyümenin sürmesi gerektiğini vurgulayan Ağbal, bu nedenle hükümetin yatırımı, üretimi, ihracatı her zaman desteklediğini ifade etti.

Ağbal, 2017'nin ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde büyüme sağlandığını anımsatarak, "İkinci yarıda daha yüksek oranda bir ivmeyle beraber inşallah yıl sonunu çok daha yüksek oranda bitireceğiz. Ekonomide güven geldikçe, üretimin çarkları döndükçe bu, istihdama daha fazla yansıyacak. Hükümet olarak gerek vergi, gerek sosyal güvenlik politikası, gerekse yatırım ve üretime destek olan bütün ekonomik ve mali tedbirler çerçevesinde istihdamı destekleyeceğiz ve işsizlik oranını aşağı çekeceğiz" şeklinde konuştu.

"KDV REFORMU KONUSUNDA YOĞUN ÇABAMIZ VAR"

Taşeron firmalardaki işçilerin ödemelerine ilişkin sorun olmaması gerektiğini dile getiren Ağbal, 2014'te işçi alacaklarının süresinde ödenmesi konusunda daha önce düzenleme yaptıklarını hatırlattı.

KDV reformu üzerinde çalıştıklarını aktaran Ağbal, gelinen noktada KDV sisteminin baştan aşağı değiştirilmesi gerektiğini, bu konuda yoğun çabalarının bulunduğunu belirtti.

Ağbal, Varlık Barışı Kanunu'nun uluslararası normlara uygun olduğunu kaydederek, "Hiçbir zaman için Türkiye ekonomisinin ve Türkiye'nin kara paraya zerre kadar ihtiyacı yok" dedi.

2002'de bütçenin yüzde 43'ünün faize gittiğini, 2018'de bu oranın yüzde 10'dan düşük olduğuna dikkati çeken Ağbal, "Tasarrufu da yatırımı da hizmet bütçesini de yapan refahı da sağlayan biziz" diye konuştu.