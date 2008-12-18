Maldonado’yu gönder, Bush’u al

Şimdi sabah kalktın...

Seda’yı duyunca çamaşırı kaldır at, sonra göbek atarak fırla salona…

Petek’de delir, arada Çağla Şikel’in rengini Tv’den azalt çoğalt.

Hamdolsun kriz teğet geçiyor. Vur patla çal oyna.

Daha sonra kendine 17 yaşından 177 yaşına kadar bir mahlukat seç..

Emrah Öner yazıyor

Topal, dilsiz, Azeri, Japon..Evi yok, 3 koca gömmüş, dişi yok, 10 çocuğu var.

Sonra yemek ye, azar işit tuzu yok diye…

Akşam oldu mu?

Futbol mu seyredeceksin?

Ne futbolu?

Gözlemcinin eltisi ne iş yapar, hakemin mikrofonu nereye girmiş, dudak oku, oynat, dondur, döndür….

Lincoln, Ekrem, Sercan, Mesut mu istiyorsun?

Yok anam konu Cüneyt, Kuddusi, Bülent, Selçuk, Oğuz Sarvan...

Peki hakemleri bu kadar konuşuyorsun, ve tamam konu hakemler olsun..Ve haklısın da.

Çünkü 3 büyüklerin kirli donları, Anadolu’nun kaderi falan filan.

Bu sene Fenerbahçe’nin hakkı yenmiş, Galatasaray’ın en az kaç maçı varmış bilmem ne bilmem ne.

Ulan peki niye sayı vermiyorsun?

Ne kadar hakkı yenmiş, neymiş ne olmuş? Toparlasana..

Bu memleket 45 saniyede 30 bin kişi gömmüş ve unutmuş, senin ofsaytını mı hatırlayacak?

Bir memlekette bu kadar hızlı gündem değişir mi?

Artı, “Serkan Balcı, baban öldü” diye şaka yapan memlekette neyi toparlayacaksın ki?

Ama ben sana toparlayım.

İlk 7 takımın şu ana kadar ki 15 hafta bütün maçlarını tekrar seyret veya araştır oku. Verilen ve verilmeyen bariz kararlar ama sadece bariz kararlar ile yeni bir puan durumu yap. Merak etme 5-6 saati geçmiyor.

Mesela...

Son hafta Sercan’ın pozisyonu 1 km ofsayt. Sil golü, Trabzon’a 1 puan ekle.

Veya Servet eliyle atmış, sil golü..

David’in golü çizgiyi geçmiş, ver golü..

Tello Theo’a ağız burun girmiş, at herifi..Objektif ol, acaba maç ne olur burdan..

Trabzon zaten yener mi diye sorgula, maçı tekrar oynat kafanda.

E o zaman n’oluyor?

Söyleyim.

Şu an ki puan durumu :

Sivas 31, Trabzon 31, Galatasaray 30, Fenerbahçe 29, Ankara 29, Beşiktaş 28, Kayseri 24

Peki bende yukarıdakini yapınca ne mi oldu?

Sivas 33, Ankara 32, Trabzon 31, Beşiktaş 30, Galatasaray 28, Fenerbahçe 25, Kayseri 23

Bir memlekette bu kadar karambol olur mu?

Bir toplumda bu kadar entrika, dedikodu, yalan dolan olur mu?

Artı adam Bush’a ayakkabı atmış, biz hakeme su ayran atmışız çok mu?