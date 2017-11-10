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    Malatya’daki darbe girişimi davasında ara karar

    DHA
    10.11.2017 - 22:20 | Son Güncelleme:

    Malatya’daki darbe girişimi davasında mahkeme heyeti, sabah saat 09.00'dan, akşam 21.00'e kadar tanıkları ve sanık avukatlarının talepleri dinlendi. 1 saat aranın ardından heyet, ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu 27 sanığın, tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 3 Ocak 2017'ye erteledi.

    Mahkeme ayrıca, bir sonraki duruşmada dönemin Malatya Valisi Mustafa Toprak ve 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in dinlenmesine karar verdi.

    Etiketler: darbe davası , ara karar
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