Malatya’daki darbe girişimi davasında ara karar

Malatya’daki darbe girişimi davasında mahkeme heyeti, sabah saat 09.00'dan, akşam 21.00'e kadar tanıkları ve sanık avukatlarının talepleri dinlendi. 1 saat aranın ardından heyet, ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu 27 sanığın, tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 3 Ocak 2017'ye erteledi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.