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    Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

    DHA
    19.01.2018 - 17:13 | Son Güncelleme:

    Malatya'nın Pütürge İlçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün son depremler listesinde yer alan bu bilgilere göre bugün saat 16.53’de, merkez üssü Pütürge’ye bağlı Ormaniçi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

    Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

    TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

    Tıklayınız

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

    Tıklayınız

    Etiketler: Malatya , son dakika
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