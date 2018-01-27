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    Maksat Türkiye'yi kuşatmak

    Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
    27.01.2018 - 22:53 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, dün önce Kasımpaşa-Hasköy tünelinin açılışına ardından da Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tuzla Hastanesi’nin açılış törenine katıldı. Başbakan Yıldırım, buradaki konuşmalarında Afrin’de terör örgütlerine karşı yürütülen ‘Zeytin Dalı’ harekâtıyla ilgili şu mesajları verdi:

    TERÖRÜN BAŞINI EZİNCEYE KADAR
    “Orada terörün başını ezinceye kadar bu faaliyetler sürecek. Kim ne derse desin, hudutlarımızın güvenliği, milletimizin can ve mal güvenliği tam anlamıyla sağlanıncaya kadar bu operasyonlar sürecek. Asla ve asla güney sınırlarımızda bir terör kuşağının oluşmasına müsaade etmeyeceğiz.

    Harekâtın 8’inci gününde çalışmalar planlandığı şekilde gidiyor. Bu harekât bir tercih değil, bir keyfiyet değil, bir mecburiyet sonucu yapıldı. sizin İran’dan Akdeniz’e kadar bütün hudutlarınız ötesinde bir şer koridoru oluşacak, buraya bir terör sözde devleti yapılanması içerisine girişilecek, Türkiye de böyle bir şey yapmadan bekleyecek. Böyle bir şey olur mu? 40 yıldır bizim bu terör örgütü ile ne şekilde mücadele verdiğimizi tüm dünya biliyor.

    TÜRKİYE PABUÇ BIRAKMAZ
    Şimdi Irak’ta olan bu mücadele ve operasyonları Suriye’de de yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. PKK Irak’ta konuşlanmıştı. Orada emperyalistler desteğini veriyordu. Şimdi yetmedi Suriye’ye de taşımaya karar verdiler. Maksat Türkiye’yi kuşatmak. Enerjisini azaltmak. Türkiye’yi meşgul etmek, gelişmesini ve kalkınmasını geciktirmek. Plan çok açık, çok alçakça ama Türkiye buna pabuç bırakmaz. Bu millet buna asla izin vermez. Afrin operasyonu başlar başlamaz millet 15 Temmuz’daki gibi kenetlendi. Her türlü farklı fikirde olan vatandaşlarımız bir oldu, beraber oldu, kardeş oldu ve birlikte ay yıldızı bayrağımızın altında birleştik.

    OPERASYON SİYASETİ BİRLEŞTİRDİ
    2014’ten beri bu alçak PKK terör örgütü PYD, YPG adı altında Afrin’de oradaki insanlara zulüm yapıyor. Orada kim var? Araplar var, Türkler var, Türkmenler var. Hani bunlar Kürtlerin haklarını savunuyordu. Kürtlerin çocuklarını daha ufak sabileri askere alıyorlar. Zorla cepheye taşıyorlar. Haraç istiyorlar. Zorla vergi topluyorlar, evlerini iş yerlerini ellerinden alıyorlar. Dünya şunu biliyor mu acaba bunların zulmünden kaçıp Türkiye’ye sığınan 350 bin Kürt var. Hani nerede Kürtlerin hakkını savunmak. Bunlar katil, alçak. Bu operasyon siyaseti de birleştirdi. Hem ana muhalefet hem MHP genel başkanlarına gelişmeleri anlatma fırsatımız oldu. Tek ses, tek yürek olarak milletimizle beraber kahraman ordumuzun başarısı için duamız devam ediyor. Unutmasınlar 80 milyon onların arkasında.”

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , Zeytin Dalı Harekatı , gazetehaberleri , son dakika
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