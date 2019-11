Makro Uyum Marketlerle beraber 230 mağazaya ulaştı.

SONGÖR ailesi tarfından temelleri 1991 yılında atılan Makro Market, bugün 170 mağazaya ulaştı. Perakendecilik sektöründeki varlığını güçlendirdiklerini anlatan Şeref Songör, “Markamızı ekonomide kırılganlığın arttığı dönemlerde dahi büyümesini kesintisiz sürdüren bir şirket olarak nitelendirebiliriz. Bu istikrarın gerçekleşmesindeki en belirleyici etken, yönetim olarak, ulusal bir marka olma motivasyonunu kuruluştan bu yana yaşamamız. Motivasyonu stratejiye adapte ettiğimizde ise, Makro Market olarak agresif olmayan, dengeli bir büyüme stratejisi izlediğimizi söyleyebilirim” dedi.



CİRO YÜZDE 24.7 ARTIYOR

İstikrarlı büyümenin rakamlara da yansıdığını anlatan Şeref Songör, şunları söyledi: “Makro Market 2004-2013 yılları arasındaki son 10 yıllık dönemde cirosunu her yıl ortalama yüzde 24.7 arttırdı. Nielsen verilerine göre, Makro Market, sektör içerisinde 5. büyük gıda perakendecisi konumunda. Ciro artışına paralel olarak, mağaza sayısı söz konusu olduğunda, 2004 yılında 27 olan mağaza sayımız, 2013 yılı sonunda 170 mağazaya ulaştı. Makro Market 5 bine yakın çalışanından aldığı güçle istihdam konusunda da Türkiye’nin önde gelen kurumlarından biri olmayı sürdürüyor. ‘İnsani Değerler’ adını verdiğimiz yönetim yaklaşımıyla, çalışanlarımıza, ‘güler yüzlü perakende gönüllüsü’ olma şartını getirdik. Bu yolla, hem metrekare verimliliğimizi arttırdık hem de müşterilerimizin çok daha güler yüzlü bir hizmet alarak mağazalarımızda alışveriş yapmalarını sağladık.”



SATIN ALMALAR DA ÖNEMLİ

Makro Market’in mağaza ağı genişlemesinde yeni mağaza açılışları kadar, sektör içerisinde gerçekleştirilen satın alma operasyonlarının da etkili olduğunu anlatan Şeref Songör, şunları söyledi: “2007 ve 2008 yıllarında başarıyla gerçekleştirilen Afra Grubu ve Nazar Marketleri’nin satın alma işlemleri, geçmiş yıllar için bu operasyonlara örnek gösterilebilir. 2012 yılının Kasım ayında ise, İstanbul merkezli ve halka açık bir şirket olan Uyum Gıda A.Ş.’nin yüzde 47,32 oranındaki hisse alımı, bu operasyonlar içerisinde en yeni ve en büyük işlem olarak öne çıkıyor. Mevcut durumda, Uyum Gıda’nın yüzde 70’i, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığım Verimed A.Ş.’nin kontrolünde. 2013 yılı verilerine göre, bu iki şirketin ortaya çıkardığı büyüklük 1,5 milyar TL’nin üzerinde ciro ve 15 şehirde 230 mağazayı oluşturuyor. Bununla birlikte Makro ve Uyum olarak yıllık 85 milyonun üzerinde müşterimize hizmet verdik.”



STOK YÖNETİMİ

Şirketin bazı dönüm noktaları bulunduğunu da anlatan Şeref Songör, şöyle konuştu: “Perakende sektörünün kat ettiği mesafe ve sektör içerisindeki dinamiklerin sürekli değiştiği, hepimizin malumu. Örneğin, 2001 öncesi enflasyonist dönemdeki perakendecilik ile 2001 sonrasındaki perakendecilik arasında taban tabana zıtlık söz konusu. 2001 sonrası perakendecilikte, tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de stok yönetimi en önemli unsurlardan biri haline geldi. Talep tarafında ise, tüketim alışkanlıklarındaki değişim, beraberinde perakendecinin de kendini bu değişime adapte etme zorunluluğunu getirdi. Makro Market için, organize perakendeciliğin ağırlığının arttığı tüm bu değişim sürecini doğru anlamak önemli idi. Uygulamada ise bu değişim ve dönüşüme uygun konseptler geliştirdik. Sadece müşteri ihtiyacını değil, tatminini de karşılamak üzere yenilikçi kampanyalar ve pazarlama stratejileri geliştirdik. Mağaza içi yerleşimi uygun hale getirerek, mekansal sunum ferahlığı sağladık.”



5 bölgede üretim tesisi bulunuyor

YAPTIKLARI çalışmalar hakkında bilgi veren Şeref Songör, “Ankara, Kayseri ve Konya’da Makro Market, İstanbul’da da Uyum Gıda bünyesinde, 5 ayrı bölgede, toplam 4 bin 500 metrekare büyüklüğündeki üretim tesislerimizle her gün en taze Pasterya ürünlerimiz müşterilerimizle buluşuyor. Ankara’da konumlandırdığımız ve hizmet verdiğimiz bölgelerde de istasyonları mevcut olan Et Entegre ve Piliç Parçalama Tesislerimizde her türlü kırmızı ve beyaz eti en güvenilir şekilde hazırlayıp Benim Kasap Reyonlarımızda satışa sunduk. Yıllık 11 bin ton üzerinde kırmızı ve beyaz eti müşterilerimize ulaştırdık. Aynı şekilde mandıra reyonlarımızda da yıllık 23 bin tonun üzerinde süt ürünleri sattık. Standart dışı reyonlarımızda müşterilerimize sunduğumuz tüm ürünlerimizin künye, menşei takibi gibi gıda güvenliği açısından izlenilebilir bir yapımız var. Bu kriterimiz ile Gıda Perakende sektöründe örnek ve lider özelliğimizi devam ettiriyoruz” dedi.



Altyapıya yaptığımız yatırımlar çok önemli

ÜRÜN ve pazar odaklı çalışmaların bilgi teknolojilerine yaptıkları yatırımlarla desteklendiğini anlatan Şeref Songör, “Teknolojik altyapımızı tüm gelişim ve değişimlere uyumlu hale getirdik ve bu alanda, sektöre önderlik edecek çalışmalar yaptık.

Esasında dengeli büyüme stratejimizin temelinde de tüm bu alt yapı yatırımlarımız yatıyor. Kurduğumuz sağlıklı altyapıyı çoklanabilir ve sürdürülebilir kılarak, yeni yatırım yapılan bölgelerin entegrasyonunu bu hamlelerle kısa sürede tamamladık.

Kurucu başkanı olduğum Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) bünyesinde ve diğer platformlarda, sektördeki meslektaşlarımızla da paylaşarak, sektörün yapısal gelişimine katkı sağlamayı amaçladık” diye konuştu.



Yatırımlarımız artarak devam edecek

YENİ yatırımlar hakkında da bilgi veren Şeref Songör, şöyle konuştu: “Makro Market olarak Orta Anadolu’nun, Uyum Gıda olarak da İstanbul’un faaliyet alanlarımız içerisinde yoğunluğu yüksek. Grup olarak, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi’nin diğer kentlerini potansiyeli yüksek ve değerlendirilebilecek fırsat alanları olarak görüyoruz. Diğer taraftan, ürün çeşitlendirmesinde de ‘Private Label’ın ağırlığını arttırmaya yönelik yatırımlarımız artarak devam edecek. Yatırımları yaparken, yatırımları finanse edecek uygun kaynakları da beraberinde tedarik etmek oldukça önemli. Kaynakların maliyeti ve vadesinin de şirketlerin gücü ve istikrarı oranında değişiklik gösterdiği, hepimizin bildiği bir gerçek. Bu doğrultuda para ve sermaye piyasalarının son dönemdeki dalgalı seyrine rağmen Makro Market olarak geçtiğimiz ay yurtdışından dolar cinsinden uzun vadeli finansman sağladık. Bu finansman sayesinde yatırımlarımızın kısa vadeli faiz riskinden olumsuz etkilenmemesini amaçladık. Sağlanan bu kaynağı, planlı büyüme stratejimiz doğrultusunda, verimli olduğunu düşündüğümüz alanlara yönelik yatırımlarda değerlendireceğiz.”



Sektörde büyük bir fırsat var

ÜLKE ekonomisine yaptıkları katkıları anlatan Şeref Songör, “Dinamik bir nüfus yapısına sahip ülkemizde, sosyal ve kültürel yaşamın sorunsuz akışı içerisinde ekonomik istikrarın rolünün büyük olduğu kanaatindeyim. Bunun için, gelişmekte olan bir ülke olarak nitelenen ülkemizde, gelişim fırsatlarının yatırımlarla verimli şekilde değerlendirilebilmesi adına öngörülebilir bir zeminin var olması gerekiyor. Diğer taraftan, ekonominin tüm alanlarında olduğu gibi, perakende sektöründe de genişleme ve gelişme fırsatlarının tüm cazibesini koruduğu görüşündeyim. Bu anlamda kentleşmenin ve beraberinde gerçekleşen kentsel dönüşüm projeleriyle sadece büyük şehirlerin değil, bu kentlerin periferisinde kalan küçük şehirlerin de bu dönüşümde payının olacağını düşünüyorum” dedi.



Makro Kadınlar Kulübü büyüyor

Makro, perakende sektöründe bir ilke imza atarak Makro Kadınlar Kulübü’nü tüm kadın müşterilerine avantajlar sağlamak için hayata geçirdi. Bugün 315.000 kadın, Makro Kadınlar Kulübü’nün avantajlarından faydalanıyor.

Makro Kadınlar Kulübü, Makro müşterisi kadınları bir araya getirmek ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için kurulan bir kulüp. Makro Kadınlar Kulübü’ne üye olan kadınlar, güzellikten sağlığa, yemek tariflerinden püf noktalarına kadar pek çok bilgiye çok daha çabuk ve kolay ulaşmanın yanı sıra, Makro mağazalarında özel indirim ve avantajlardan yararlanma hakkına sahip oluyor. Makro Kadınlar Kulübü üyeleri, Makro ayrıcalıklarını en özel kampanyalarla yaşıyor.



Kampanya ve etkinliklerin yanı sıra, SMS ve e-posta yoluyla, yemek tarifleri, kadınların hayatını kolaylaştıracak ipuçları, dekorasyon fikirleri, kadınların girişimcilik hikayeleri de kulüp üyelerine gönderiliyor. Ayrıca, Makro Kadınlar Kulübü’nün internet sitesinden de bu bilgilere ulaşılabilmesinin yanı sıra, sitenin forum sistemi sayesinde kadınlar, akıllarına takılan pek çok soru ve sorunla ilgili olarak diğer kulüp üyeleriyle iletişime geçebiliyor.



Kulüp üyelerine özel olarak düzenlenen etkinlerde ünlü isimler, Makro Kadınlar Kulübü üyeleriyle bir araya geliyor. Eyüp Kemal Sevinç, Derya Baykal, Berna Laçin ve Behzat Uygur gibi isimlerle bir araya gelen kadınlar, kulüp üyeliğinin farkını yaşama şansı elde ediyor.

Makro Kadınlar Kulübü üyelerine özel olarak, Makro mağazalarında geçerli olan indirimler ve avantajların yanı sıra, farklı mağazalarda da indirimler sağlanıyor.

Nasıl üye olurum?

Eğer Makro Kadınlar Kulübü’nün bir üyesi olmak istiyorsanız, 3 farklı yoldan başvuru yapabilirsiniz.



SMS: “KADIN” yazıp 1579’a SMS gönderebilirsiniz.



Facebook ve Twitter: Makro’nun Facebook ve Twitter hesaplarından kolayca üye olabilirsiniz.



Makro mağazaları: Makro mağazalarında bulunan Kadınlar Kulübü üyelik formlarını doldurarak üye olabilirsiniz.



Detaylı bilgi için tıklayın.