Makro Market çalışma saatleri 2018 – Makro Market kaçta kapanıyor/açılıyor?

Makro Market 1991 yılında Ankara'da kurulan bir süpermarketler zinciridir. Merkezi Ankara'da bulunan Makro Market, 1991 yılında Songör ailesi tarafından kurulmuştur. Makro Market bir aile şirketi olup 6 ortaklı bir yapıdan oluşuyor.

Şirket, Fortune Türkiye’nin en büyük 500 şirket sıralamasında, istihdamda 42’nci, ciroda 126’ncı ve perakende sektöründe de 6’ncı sırada yer almıştır.

Bugün 7 ayrı Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 15 ilde, 248 mağazaya sahip olan Makro Market, 6500 personeliyle, yılda 100 milyonun üzerinde müşterisine hizmet veriyor.

Makro Market her gün 09:00’dan, 21:00’a kadar hizmet veriyor. Haftasonları da standart çalışma saatleri çerçevesinde hizmet vermektedir. Makro Market dini bayramların ilk günlerinde kapalı, diğer günlerinde ise açıktır. Resmi bayramlarda ise açıktır.

Makro Market Genel Müdürlüğü, Saray Mahallesi, İstanbul Yolu 26. Km. Gıdacılar Caddesi No: 11, 06980 Kazan/Ankara adresinde bulunmaktadır. Ayrıca (0312) 815 47 05 numaralı telefonu arayarak da ulaşabilirsiniz.