Makineler kahvemizi tanıtacak

Zaten Yunanlıların ve biz Türklerin on yıllardır süregelen “Türk kahvesi mi, Yunan kahvesi mi” polemiğinin altında yatan da budur. Yani yüzyıllar boyu aynı coğrafyada yaşamış olan iki milliyetin köklerine sahip çıkma çabasıdır kahveyi paylaşılmaz kılan ve bu tartışma da gayet doğaldır.

Bence bu tartışmalardan daha önemli olan Türk kahvesi kültürünün yaşaması ve yaşatılmasıdır. Ve elbette ki bizim Türk kahvesini dış ülkelere iyi tanıtıp tanıtmadığımız.

Geçenlerde uluslararası kahve zincirlerinden birine gittim. Baktım, diğer son model kahve makinelerinin yanında Türk kahvesini pratik ve lezzetli pişiren kahve makinesi de duruyor. Üstelik bu makinelerle yapılan kahvenin köpüğünün yerinde olduğunu da biliyorum. “İşte”, dedim kendi kendime, “Türk kahvesi belki de hiçbir dönem olmadığı kadar yaygınlaşacak kısa vadede. Ve belki de bu makineler sayesinde yurtdışına da açılacak.”

Evet, Türk kahvesini ve kültürünü “kültür” yapan belki biraz da onun yapılış ritüeli. Ama son yıllarda azalmış olan Türk kahvesi tüketimimiz iyice azalmadan ona sahip çıkmanın ve içimini yaygınlaştırmanın yolu bu makinelerden geçiyorsa bu makinelere “evet” demekten başka çaremiz yok diye düşünüyorum.

En azından büyük kahve zincirlerindeki Türk kahvesi makinelerini seviyorum ve onlar sayesinde Türk kahvesinin yurtdışına açılacağına inanıyorum.

Damla sakızlı Alaçatı kurabiyesi

Oda sıcak-lığında iyice yumuşamış olan yağı ve tozşekeri derin bir karıştırma kabına aktarın. Üzerine yumurtayı kırıp, damla sakızı, vanilya ve kabartma tozunu ilave edin. Bir taraftan elinizle karıştırırken, bir taraftan unu azar azar ilave edin.

Hamuru yoğurarak kulak memesinden biraz daha sert bir hamur elde edin. Hamuru oda sıcaklığında 30 dakika kadar dinlendirin. Tezgahın üzerine aldığınız hamuru merdane yardımıyla yarım santimden daha ince olacak şekilde açın. Hamurdan küçük kurabiye kalıpları yardımıyla parçalar çıkarın. (Mümkün olduğunca küçük kurabiye kalıpları kullanın, hatta gazoz kapağı bile kullanabilirsiniz.) Kurabiyelerin küçük olması daha iyidir çünkü bu zor bayatlayan kurabiye çay ve kahve yanında çok iyi olur.

Kurabiyeleri fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye yerleştirin ve 5 dakika önceden ısıtıp 170 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında 20-22 dakika, kenarları hafif kahverengi oluncaya kadar pişirip çıkarın.

Hafif ılık hale geldiklerinde üzerlerine pudraşekeri serpip ağzı kapalı bir kavanozda en az bir hafta bekletebilirsiniz.

Malzeme listesi

- 125 gr yumuşamış bitkisel margarin

- 1 su bardağı tozşeker

- 1 adet yumurta

- 1 çay kaşığı dolusu dövülmüş damla sakızı

- 2 çay kaşığı kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- Yaklaşık 3 su bardağı un

- Ayrıca 1 su bardağı pudraşekeri